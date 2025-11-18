„Eine Ansage an Bundespräsident und Kanzler“

„Habe Alkohol zu verkaufen“

Im selben Interview sorgte Arnie noch für weitere Lacher, als er gefragt wurde, wie er denn diesen Erfolg heute Abend feiern würde. „Ich trinke nichts, die Kinder sollen lernen, dass Alkohol schlecht ist“, belehrte er die Reporterin. Die Fassade hielt jedoch nicht lange: „Allerdings habe ich auch Alkohol zu verkaufen!“ Ein Spruch, der vor allem seine ebenfalls interviewten Mitspieler sehr amüsierte.