Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rangnick verrät

Besonderer Glücksbringer brachte ÖFB-Team zur WM

Fußball International
18.11.2025 23:22
Teamchef Ralf Rangnick (rechts) hatte wieder einen besonderen Glücksbringer für seine ...
Teamchef Ralf Rangnick (rechts) hatte wieder einen besonderen Glücksbringer für seine Mannschaft.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ServusTV)

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich nach der erfolgreichen WM-Qualifikation seiner Mannschaft erleichtert gezeigt und darin das Resultat der harten Arbeit des Teams gesehen. Als Glücksbringer hatte sich der Deutsche im Vorfeld etwas Besonderes für seine Spieler einfallen lassen. 

0 Kommentare

„Das ist eine extrem verschworene Gemeinschaft“, lobte Rangnick seine Mannschaft nach dem 1:1 gegen Bosnien gegenüber „ServusTV“. Das Remis besiegelte die erste WM-Teilnahme Österreichs seit 1998. „Es ist der Lohn für unsere harte Arbeit. Es freut mich extrem, dass wir es geschafft haben“, so der Deutsche, der gleich auch verriet, dass er seinen Spielern im Vorfeld wiederum einen besonderen Glücksbringer zukommen gelassen hatte. 

Lesen Sie auch:
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Dank 1:1 gegen Bosnien
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
18.11.2025
Der Treffer zum Glück!
ÖFB-Held Gregoritsch: „Tut mir leid, muss feiern!“
18.11.2025

Der Teamchef holte einen Schlüsselanhänger aus seiner Jackentasche, der von einem kleinen WM-Pokal geziert wurde. „Diesen haben wir für jeden Spieler mit Fingerabdruck und den jeweiligen Initialen anfertigen lassen“, erklärte Rangnick. 

Sonderlob für Gregoritsch
Jetzt werde das Team erstmal feiern, verriet der Teamchef, wenngleich er selbst nicht wisse, was genau geplant sei. „Das plant die Mannschaft, da hat der Trainer nichts zu suchen“, lachte der Deutsche. Ab morgen gehe es dann darum, die nächsten Schritte bis zur WM zu planen. 

Michael Gregoritsch (rechts) wurde zum Matchwinner.
Michael Gregoritsch (rechts) wurde zum Matchwinner.(Bild: GEPA)

Eine Anmerkung hatte der Teamchef dann noch: „Dass Gregerl – wenn ich mir überlege, wie viele wichtige Tore er schon für uns geschossen hat, obwohl er im Verein wenig bis gar nicht spielt, ist eine Bestätigung, dass wir ihm zurecht immer wieder das Vertrauen gegeben haben. Es war einer der Gründe, warum ich vor dreieinhalb Jahren hierhergekommen bin. Dass wir es jetzt geschafft haben, ist eine Bestätigung, dass es die richtige Entscheidung war damals.“

Porträt von David Hofer
David Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
216.196 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
209.710 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
202.634 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
636 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Mehr Fußball International
Bilder und Videos
Fan-Wahnsinn vor dem Spiel und auch im Stadion
Rangnick verrät
Besonderer Glücksbringer brachte ÖFB-Team zur WM
WM-Quali
Last-Minute-Krimi! Schottland siegt gegen Dänemark
Der Treffer zum Glück!
ÖFB-Held Gregoritsch: „Tut mir leid, muss feiern!“
Dank 1:1 gegen Bosnien
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf