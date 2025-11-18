Besonderer Glücksbringer brachte ÖFB-Team zur WM

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich nach der erfolgreichen WM-Qualifikation seiner Mannschaft erleichtert gezeigt und darin das Resultat der harten Arbeit des Teams gesehen. Als Glücksbringer hatte sich der Deutsche im Vorfeld etwas Besonderes für seine Spieler einfallen lassen.
„Das ist eine extrem verschworene Gemeinschaft“, lobte Rangnick seine Mannschaft nach dem 1:1 gegen Bosnien gegenüber „ServusTV“. Das Remis besiegelte die erste WM-Teilnahme Österreichs seit 1998. „Es ist der Lohn für unsere harte Arbeit. Es freut mich extrem, dass wir es geschafft haben“, so der Deutsche, der gleich auch verriet, dass er seinen Spielern im Vorfeld wiederum einen besonderen Glücksbringer zukommen gelassen hatte.
Der Teamchef holte einen Schlüsselanhänger aus seiner Jackentasche, der von einem kleinen WM-Pokal geziert wurde. „Diesen haben wir für jeden Spieler mit Fingerabdruck und den jeweiligen Initialen anfertigen lassen“, erklärte Rangnick.
Sonderlob für Gregoritsch
Jetzt werde das Team erstmal feiern, verriet der Teamchef, wenngleich er selbst nicht wisse, was genau geplant sei. „Das plant die Mannschaft, da hat der Trainer nichts zu suchen“, lachte der Deutsche. Ab morgen gehe es dann darum, die nächsten Schritte bis zur WM zu planen.
Eine Anmerkung hatte der Teamchef dann noch: „Dass Gregerl – wenn ich mir überlege, wie viele wichtige Tore er schon für uns geschossen hat, obwohl er im Verein wenig bis gar nicht spielt, ist eine Bestätigung, dass wir ihm zurecht immer wieder das Vertrauen gegeben haben. Es war einer der Gründe, warum ich vor dreieinhalb Jahren hierhergekommen bin. Dass wir es jetzt geschafft haben, ist eine Bestätigung, dass es die richtige Entscheidung war damals.“
