Metallteil abgestürzt: AKW-Rückbau abrupt gestoppt

Keine Hoffnung auf Atom-Rückkehr in Deutschland

Isar 2 war Mitte April 2023 als eines der letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen und befindet sich seit 2024 im Rückbau. Immer wieder gab es politische Diskussionen über eine mögliche Wiederinbetriebnahme. PreussenElektra-Geschäftsführer Guido Knott erteilte diesen Überlegungen am Dienstag jedoch erneut eine klare Absage: „Die Messe ist endgültig gelesen.“ Der Block Isar 1 wird bereits seit 2017 zurückgebaut.