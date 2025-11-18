Davis-Cup-Überraschung: Frankreich schon draußen

Belgien hat als erstes Team das Halbfinale im Davis Cup erreicht. Die Belgier besiegten am Dienstag beim Finalturnier in Bologna etwas überraschend Frankreich 2:0 und treffen am Freitag (17 Uhr) auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Italien und Österreich.
Die ÖTV-Truppe von Kapitän Jürgen Melzer tritt am Mittwoch (16 Uhr) als Außenseiter gegen die Gastgeber an, die aber auf ihre Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verzichten müssen.
Glatter 2:0-Sieg gegen Frankreich
Raphael Collignon brachte Belgien in Führung, trotz Satzrückstand rang der Weltranglisten-86. die Nummer 35 der Welt, Corentin Moutet, mit 2:6,7:5,7:5 nieder.
Im Anschluss behielt Zizou Bergs (Ranking-43.) im Match gegen Arthur Rinderknech (29.) die Nerven und verwertete seinen zweiten Matchball zum 6:3,7:6(4)-Erfolg. Damit war das Duell entschieden und das abschließende Doppel-Match obsolet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.