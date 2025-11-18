Vorteilswelt
Beim Finalturnier

Davis-Cup-Überraschung: Frankreich schon draußen

Tennis
18.11.2025 21:27
Großer Jubel bei den Belgiern
Großer Jubel bei den Belgiern

Belgien hat als erstes Team das Halbfinale im Davis Cup erreicht. Die Belgier besiegten am Dienstag beim Finalturnier in Bologna etwas überraschend Frankreich 2:0 und treffen am Freitag (17 Uhr) auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Italien und Österreich.

Die ÖTV-Truppe von Kapitän Jürgen Melzer tritt am Mittwoch (16 Uhr) als Außenseiter gegen die Gastgeber an, die aber auf ihre Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verzichten müssen.

Glatter 2:0-Sieg gegen Frankreich
Raphael Collignon brachte Belgien in Führung, trotz Satzrückstand rang der Weltranglisten-86. die Nummer 35 der Welt, Corentin Moutet, mit 2:6,7:5,7:5 nieder.

Im Anschluss behielt Zizou Bergs (Ranking-43.) im Match gegen Arthur Rinderknech (29.) die Nerven und verwertete seinen zweiten Matchball zum 6:3,7:6(4)-Erfolg. Damit war das Duell entschieden und das abschließende Doppel-Match obsolet.

