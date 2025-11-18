Vorteilswelt
WM-Quali im TICKER

LIVE ab 20.45 Uhr: Konferenz mit Spanien und Wales

Fußball International
18.11.2025 05:42
Spanien-Teamchef Luis de la Fuente
Spanien-Teamchef Luis de la Fuente(Bild: EPA/Mariscal)

Letzter Spieltag in der WM-Qualifikation: In der Konferenz gibt’s u.a. Spanien gegen die Türkei, Schottland gegen Dänemark, Wales gegen Nordmazedonien oder Kosovo gegen Schweiz. Wir berichten live (siehe unten). 

Hier der LIVETICKER:

Porträt von krone Sport
krone Sport
