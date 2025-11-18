Vorteilswelt
Kein ÖFB-Groll mehr?

Barbarez vor Showdown: „Haben uns genug geärgert!“

Fußball International
18.11.2025 20:21
Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez hat die Causa Karic abgehakt.
Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez hat die Causa Karic abgehakt.(Bild: AP/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved)

Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez hat sich unmittelbar vor der entscheidenden WM-Quali-Partie zwischen Österreich und Bosnien (ab 20.45 Uhr – hier im LIVETICKER) bezüglich der Personalie Emir Karic versöhnlich gezeigt. „Das ist abgehakt – wir haben uns genug geärgert“, so der ehemalige Kicker. 

Linksverteidiger Karic steht am Dienstag in der Startaufstellung und gibt sein Bosnien-Debüt so ausgerechnet gegen Österreich. Sein Nationalteam-Trainer, der dem ÖFB zuletzt mangelndes Fairplay vorgeworfen hatte, zeigt sich vor dem Spiel gegenüber „ServusTV“ versöhnlich und betont, dass man keinen Groll (mehr) gegen Österreich hegt. 

Lesen Sie auch:
Emir Karic
In Bosniens Startelf
Nach Zoff: Brisante Personalie spielt gegen ÖFB
18.11.2025
Brisante Personalie
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
16.11.2025

„Wir haben uns genug geärgert – die Sache ist nun erledigt und es war alles legitim“, betont Barbarez. Besondere Motivation habe man aus der Causa nicht gezogen. „Viele meiner Jungs haben eine persönliche Verbindung zu Österreich. Aber heute zählt nur, dass wir unsere eigene Leistung abliefern“, so der 54-Jährige. 

Karic, Linksverteidiger von Sturm Graz, hätte laut Barbarez gegen die Rumänen sein Länderspieldebüt geben sollen. Man habe vom ÖFB aber nicht rechtzeitig die notwendigen Dokumente zur Freigabe erhalten, so der Vorwurf. Nun also soll der Fall abgeschlossen sein – vielmehr steht das Duell auf dem Rasen im Vordergrund.

