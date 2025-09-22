„Eingenäht“ in der Justizanstalt Eisenstadt

Alcatraz, Chateau d’If, Guantanamo Bay – Menschen, die wegen eines Verbrechens zu Haftstrafen verurteilt worden sind, könnten es wahrlich schlimmer erwischen als in der Justizanstalt Eisenstadt, die zwischen 2010 und 2016 generalsaniert wurde und somit auf dem nahezu neuesten Stand der Technik ist. Und trotzdem: Der Wohlfühlfaktor ist überschaubar – der „Krone“-Reporter will hier kein Doppelzimmer buchen und ist froh, wenn er Anstaltsleiter Klaus Faymann und seine Stellvertreterin Klaudia Osztovics fortan nur noch am Handy hört.