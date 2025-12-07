Kulinarischer Hochgenuss beim Winterwunder

Das erlesene regionale Gastronomieangebot in Top-Qualität lädt nächst der Festspielbühne am Neusiedler See zum Verweilen ein.
Wer nach Anblick der größten Weihnachtskrippe der Welt Appetit auf mehr bekommen hat, kann durch den neuen Lichterpfad am Ufer des Neusiedler Sees flanieren und dort seinen Hunger stillen. Denn ein wesentlicher Bestandteil des Winterwunders Mörbisch ist das breite kulinarische Angebot, das von regionalen Gastronomiebetrieben und Vereinen getragen wird.
Angeboten werden altbewährte Adventspezialitäten und traditionelle burgenländische Gerichte, etwa Krautfleckerl, Bohnensterz, Grammelpogatscherl, Wildgulasch, Kartoffelpuffer, Ofenkartoffel in mehreren Varianten sowie herzhafte Würstel- und Leberkäsgerichte.
Süße Klassiker wie Baumkuchen, Waffeln, Palatschinken, karamellisierte Nüsse oder Strudel bieten zusätzliche Genussmomente. Punsch, Glühwein, Kaffee, heiße Schokolade sowie regionale Weine, Säfte, Limonaden und Biere komplettieren das vielfältige kulinarische Angebot und tragen zur stimmungsvollen Atmosphäre am See bei.
Gekostet werden darf auch am 8. Dezember – wegen der großen Nachfrage wurde ein Sonderöffnungstag eingeschoben (16 bis 19.30 Uhr).
Info, Zeitplan und Tickets:
www.winterwunder.at
