Kulinarischer Hochgenuss beim Winterwunder

Wer nach Anblick der größten Weihnachtskrippe der Welt Appetit auf mehr bekommen hat, kann durch den neuen Lichterpfad am Ufer des Neusiedler Sees flanieren und dort seinen Hunger stillen. Denn ein wesentlicher Bestandteil des Winterwunders Mörbisch ist das breite kulinarische Angebot, das von regionalen Gastronomiebetrieben und Vereinen getragen wird.