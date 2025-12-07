Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mörbisch ruft!

Kulinarischer Hochgenuss beim Winterwunder

Burgenland
07.12.2025 09:00
Darf’s vielleicht ein Grammelpogatscherl sein?
Darf’s vielleicht ein Grammelpogatscherl sein?(Bild: Maria Hollunder)

Das erlesene regionale Gastronomieangebot in Top-Qualität lädt nächst der Festspielbühne am Neusiedler See zum Verweilen ein.

0 Kommentare

Wer nach Anblick der größten Weihnachtskrippe der Welt Appetit auf mehr bekommen hat, kann durch den neuen Lichterpfad am Ufer des Neusiedler Sees flanieren und dort seinen Hunger stillen. Denn ein wesentlicher Bestandteil des Winterwunders Mörbisch ist das breite kulinarische Angebot, das von regionalen Gastronomiebetrieben und Vereinen getragen wird.

Angeboten werden altbewährte Adventspezialitäten und traditionelle burgenländische Gerichte, etwa Krautfleckerl, Bohnensterz, Grammelpogatscherl, Wildgulasch, Kartoffelpuffer, Ofenkartoffel in mehreren Varianten sowie herzhafte Würstel- und Leberkäsgerichte.

Süße Klassiker wie Baumkuchen, Waffeln, Palatschinken, karamellisierte Nüsse oder Strudel bieten zusätzliche Genussmomente. Punsch, Glühwein, Kaffee, heiße Schokolade sowie regionale Weine, Säfte, Limonaden und Biere komplettieren das vielfältige kulinarische Angebot und tragen zur stimmungsvollen Atmosphäre am See bei.

Gekostet werden darf auch am 8. Dezember – wegen der großen Nachfrage wurde ein Sonderöffnungstag eingeschoben (16 bis 19.30 Uhr).

Info, Zeitplan und Tickets:
www.winterwunder.at

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 9°
Symbol stark bewölkt
Güssing
5° / 9°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
2° / 9°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 8°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
3° / 10°
Symbol heiter

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
146.651 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
125.431 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
117.205 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Wegschick-Medizin
Wenn Ärzte ihre Patienten „psychisch krank“ machen
Mitmachen & gewinnen
Tickets für die „Legenden des Austropop“ in Wiesen
Krone Plus Logo
Mit Kraft der Natur
Als sich im Burgenland noch die Windmühlen drehten
Avita-Chef spricht
Legionellen in Therme: „Kann überall passieren“
Winzer zuversichtlich
Neues EU-Weinpaket gibt in der Krise neue Hoffnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf