Leichterer Zugang zur Schwerarbeitspension

Kriterien für die Pflege-Schwerarbeitspension

-) Pension ist mit frühesten 60 Jahren bei 45 Versicherungsjahren (540 Monate) und 10 Jahre (120 Monate) Schwerarbeit innerhalb der letzten 20 Jahre vor Antritt möglich

-) Regelung kann auch für Teilzeitbedienstete ab 20 Stunden gelten

-) Alle Pflegeberufe sind anspruchsberechtigt, sofern mindestens 50 Prozent Pflegetätigkeit ausgeübt wird, wie diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte, Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz bzw. Ausbildungen, die diese Berufsbilder umfassen. Nicht umfasst sind Heimhilfen und Sanitäter. Für sie gelten andere Regelungen

-) Pflegekräfte müssen künftig nur noch 12 Tage Schwerarbeit statt bisher 15 Tage pro Monat leisten, damit der Monat als anrechenbarer Schwerarbeitsmonat gilt. Für alle Pflegekräfte, die nicht im Schichtdienst arbeiten, bleiben die 15 Tage bestehen