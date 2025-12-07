Tickets für die „Legenden des Austropop“ in Wiesen

In Wiesen wird am 15. August 2026 der Austropop gefeiert wie selten zuvor. Anlass ist der 80er von Boris Bukowski, einer der prägendsten Künstler des Landes. Mit Hits wie „Fritze mit der Spritze“ oder „Kokain“ schrieb er Musikgeschichte und steht bis heute energiegeladen auf der Bühne. Die „Krone“ verlost 20x2 Tickets für dieses außergewöhnliche Konzert.
Unterstützung bekommt Bukowski von echten Wegbegleitern: Reinhold Bilgeri, der sein 60-jähriges Bühnenjubiläum feiert, bringt seine Welthits zurück auf die große Bühne. Auch Minisex, die Kult-New-Wave-Band rund um Rudi Nemeczek, sorgt mit Klassikern wie „Ich fahre mit dem Auto“ für volle Retro-Power. Für einzigartige Harmonien zeichnen die Schick Sisters verantwortlich, die gemeinsam mit Opus-Mastermind Ewald Pfleger die größten Opus-Hits und neue Songs präsentieren.
Das Konzert entsteht unter der Handschrift von Veranstalter Wolfgang Werner, der bereits Stars wie David Bowie, Norah Jones oder Udo Jürgens nach Österreich geholt hat. Sein Ziel: Ein Abend, der den Geist des Austropop wieder zum Leben erweckt – voller Emotion, Nostalgie und musikalischer Klasse.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 20x2 Tickets für das Konzert „Legenden des Austropops“ am 15. August 2026 in Wiesen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 14. Dezember, 09:00 Uhr
