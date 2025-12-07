Tickets für die „Legenden des Austropop“ in Wiesen

In Wiesen wird am 15. August 2026 der Austropop gefeiert wie selten zuvor. Anlass ist der 80er von Boris Bukowski, einer der prägendsten Künstler des Landes. Mit Hits wie „Fritze mit der Spritze“ oder „Kokain“ schrieb er Musikgeschichte und steht bis heute energiegeladen auf der Bühne. Die „Krone“ verlost 20x2 Tickets für dieses außergewöhnliche Konzert.