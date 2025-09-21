Ärger um den „Durchfahr-Bahnhof“ Wiener Neustadt

Halt würde Fahrplan aus dem Takt bringen

Die neuen Railjet-Xpress-Züge werden mit der Eröffnung des Koralmtunnels ab Dezember eingesetzt. „Ein Halt in Wiener Neustadt würde das enge Zeitkorsett sprengen und den Gesamtfahrplan aus dem Takt bringen“, heißt es dazu vonseiten der ÖBB. Für Fahrgäste, die aus den Nebenbahnen in Wiener Neustadt auf Fernzüge umsteigen, werden sich die Umstiegszeiten daher teilweise verlängern und erst 2030 wieder verbessern.