Ärger um den „Durchfahr-Bahnhof“ Wiener Neustadt

FPÖ-Landesrat Udo Landbauer fordert, dass die schnellsten Züge des Landes in Zukunft auch in Wiener Neustadt halten müssen. Denn mit Eröffnung des Koralmtunnels und dem neuen ÖBB-Fahrplan im Dezember werden die neuen Railjet-Xpress-Züge nicht in der „Allzeit Getreuen“ Halt machen.
Nicht nur Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger wehrt sich gegen den kürzlich präsentierten ÖBB-Fahrplan, der Stopps der neuen, schnelleren Railjet Xpress-Züge in seiner Stadt nicht mehr vorsieht.
„Schnellste Verbindung auf der Südbahn“
Nun meldete sich auch FPÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer zu Wort. Auch für ihn ist es unverständlich: „Dass die schnellste Verbindung auf der Südbahn in Wiener Neustadt nicht halten soll.“ Er fordert eine Kurskorrektur.
Wir werden mit aller Entschlossenheit dagegen auftreten: Wiener Neustadt darf kein Durchfahr-Bahnhof werden!
FPÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer
Denn während man im Nahverkehr regelmäßig Verbesserungen für Pendler und Schüler erreichte (halbstündige Verbindungen zwischen Wiener Neustadt und Wien oder neue Doppelstockzüge ab Sommer 2026), wird für Landbauer der Fernverkehr einfach links liegen lassen.
Besonders wichtig dabei ist ihm die Rolle der „Allzeit Getreuen“ als Umsteigeknoten. „Tausende Fahrgäste von den Nebenbahnen steigen in Wiener Neustadt um“, so Landbauer. „Die ÖBB muss hier nachbessern und den Halt des neuen Railjet-Xpress sicherstellen“.
Halt würde Fahrplan aus dem Takt bringen
Die neuen Railjet-Xpress-Züge werden mit der Eröffnung des Koralmtunnels ab Dezember eingesetzt. „Ein Halt in Wiener Neustadt würde das enge Zeitkorsett sprengen und den Gesamtfahrplan aus dem Takt bringen“, heißt es dazu vonseiten der ÖBB. Für Fahrgäste, die aus den Nebenbahnen in Wiener Neustadt auf Fernzüge umsteigen, werden sich die Umstiegszeiten daher teilweise verlängern und erst 2030 wieder verbessern.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.