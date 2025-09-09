Wiener Neustadt wehrt sich gegen neuen Fahrplan

Verbindungen von und nach Wien werden verbessert

Und: „Zusätzlich wird die schnelle halbstündliche Verbindung zwischen Wien und Wiener Neustadt künftig durch den CJX9 gesichert und weiter gestärkt.“

Denn: „Mit dem neuen Fahrplankonzept gibt es im Fahrplan 2026 erstmals bis nach Mitternacht halbstündlich schnelle Direktverbindungen von Wien nach Wiener Neustadt; die letzte Abfahrt von Meidling erfolgt künftig um 00:33 Uhr statt wie bisher bereits um 22:00 Uhr“.