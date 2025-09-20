In Tirols Bergen tummeln sich mehr Sommergäste

Tiroler urlauben gerne im eigenen Bundesland

In der Saisonzwischenbilanz (Mai-August) stehen 17,3 Millionen Nächtigungen zu Buche. 4,9 Millionen Sommergäste bedeuten im Vergleich zu 2024 ein Plus von 2,9 Prozent. 56 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland, stark zugelegt haben Skandinavier und Araber, aber auch Inder und Chinesen. Rückgänge wurden bei den Schweizern verzeichnet. Bei den Urlaubern aus Österreich sind die Tiroler die stärkste Gästegruppe. 140.000 Tiroler haben im Sommer Urlaub im eigenen Bundesland gemacht.