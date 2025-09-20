Vorteilswelt
Woher Urlauber kommen

In Tirols Bergen tummeln sich mehr Sommergäste

Tirol
20.09.2025 17:00
Wandern ist das häufigste Motiv für einen Urlaub in Tirol.
Wandern ist das häufigste Motiv für einen Urlaub in Tirol.(Bild: M. Hausberger)

Sommerurlaub in den Bergen wird immer noch beliebter. Das bestätigt auch die Sommerbilanz des Tiroler Tourismus. Woher die Urlauber kommen und welche Unterkünfte sie bevorzugen. 

Die Sommersaison wird für den Tiroler Tourismus immer noch bedeutender. Das untermauern auch die aktuellen Saisonzahlen. Allein im August kamen knapp 1,7 Millionen Gäste und sorgten für fast 6,5 Millionen Nächtigungen. Die Werte liegen über denen im Vorjahr und deutlich über den Ergebnissen vor der Pandemie.

Tiroler urlauben gerne im eigenen Bundesland
In der Saisonzwischenbilanz (Mai-August) stehen 17,3 Millionen Nächtigungen zu Buche. 4,9 Millionen Sommergäste bedeuten im Vergleich zu 2024 ein Plus von 2,9 Prozent. 56 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland, stark zugelegt haben Skandinavier und Araber, aber auch Inder und Chinesen. Rückgänge wurden bei den Schweizern verzeichnet. Bei den Urlaubern aus Österreich sind die Tiroler die stärkste Gästegruppe. 140.000 Tiroler haben im Sommer Urlaub im eigenen Bundesland gemacht.

Lesen Sie auch:
Vor dem Goldenen Dachl und in den Tiroler Bergen tummeln sich viele internationale Gäste. 
Sommerfrische boomt
Urlauber aus arabischen Staaten entdecken Tirol
21.08.2025

Ferienwohnungen und Hotels in der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie sind die beliebtesten Unterkunftsarten. Mehr als 60 Prozent der Nächtigungen werden dort gebucht. Die nächtigungsstärksten Gemeinden Tirols sind Innsbruck, gefolgt von Eben am Achensee, Mayrhofen, Sölden und Seefeld.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Tirol

