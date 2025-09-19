Inszenierte Trafik-Überfälle mit einem Sündenbock

Tennis-Challenger: Pichler rettet Österreichs Ehre
Stück für Stück setzten die Kärntner Ermittler das kriminelle Mosaik zusammen – und brachten so das Lügenkonstrukt rund um zwei vermeintliche Trafik-Raubüberfälle in Klagenfurt zu Fall. Dabei hätte es für einen der drei Laienschauspieler ganz böse enden können.
„Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater“ – die jüngste „Krone“-Schlagzeile sorgte für großes Aufsehen. Wie ausführlich berichtet, entlarvten die Kärntner LKA-Ermittler der Gruppe Raub, rund um Hannes Lassnig, zwei vermeintliche Täter und ein angebliches Opfer als Hobby-Schauspieler. Beide Coups in Klagenfurt seien inszeniert gewesen, bis aufs kleinste Detail von der mittlerweile geständigen Angestellten durchgeplant gewesen.
