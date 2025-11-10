Vorteilswelt
Ein dickes Ding!

Trump will Übergewichtigen das Visum verweigern

Außenpolitik
10.11.2025 08:43

Bisher konnte die falsche politische Einstellung, Herkunftsland oder Hautfarbe dafür sorgen, dass Visaanträge für die USA nicht genehmigt oder dass Reisende an den Grenzen abgewiesen wurden. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump beschlossen, einer weiteren Gruppe von Menschen den Zutritt ins Land zu verweigern: Übergewichtigen.  

Das US-Außenministerium hatte letzten Donnerstag alle US-Botschaften und Konsulate weltweit über eine neue Bestimmung informiert. Ob sofort sollen Visumsanträge abgelehnt werden, wenn der gesundheitliche Zustand der Antragsteller das nationale Gesundheitssystem belasten könnte.

In der Ankündigung wird explizit Fettleibigkeit erwähnt, da diese mit Asthma, Schlafapnoe, Bluthochdruck, Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten in Verbindung steht. „All diese Erkrankungen können teure, langfristige Behandlungen von Hunderttausenden von Dollar erfordern“, heißt es weiter.

Übergewichtige sollen es bald schwerer haben, an ein US-Visum zu kommen – außer, sie verfügen ...
Übergewichtige sollen es bald schwerer haben, an ein US-Visum zu kommen – außer, sie verfügen über genügend finanzielle Mittel.(Bild: Magryt - stock.adobe.com)
Übergewichtige sind Trump offenbar ein Dorn im Auge – obwohl der US-Präsident mit einem ...
Übergewichtige sind Trump offenbar ein Dorn im Auge – obwohl der US-Präsident mit einem Body-Maß-Index von 28 selbst als fettleibig gilt.(Bild: AP/Evan Vucci)

Ausgenommen vom Visa-Verbot sind anscheinend Dicke mit dickem Geldbeutel. Denn die Visa-Beamten sollen prüfen, „ob die Antragsteller ausreichende finanzielle Mittel besitzen, die Kosten für medizinische Behandlungen über ihre gesamte voraussichtliche Lebensdauer decken zu können – ohne öffentliche Unterstützung in Anspruch nehmen zu müssen“.

Die neue Richtlinie zur Dicken-Diskrimierung ist für die Einwanderungsanwältin Sophia Genovese in ihrer weitreichenden Form schockierend: „Ein gewisses Maß an medizinischer Prüfung gibt es bereits, aber nicht in dem Ausmaß, dass man spekuliert, ,Was, wenn jemand einen diabetischen Schock erleidet?‘“ In der „Los Angeles Times“ befürchtet sie, dass die neue Verordnung „eine Vielzahl von Problemen verursachen wird, sobald Menschen zu ihren Konsulatsterminen gehen.“

Trump scheint eine merkwürdige Faszination für Fettleibigkeit zu haben. Die neue Verordnung kam nur einen Tag, nachdem der Präsident seinen sogenannten „Fat Shot“-Deal mit zwei Pharmaunternehmen bekannt gegeben hatte. In Zukunft soll der Preis für beliebte Abnehm-Medikamente wie Ozempic und Zepbound auf rund 350 Dollar pro Monat gesenkt werden (derzeit kosten sie mehr als 1000 Dollar monatlich). Zudem stellte er bei der Ankündigung seinen langjährigen Kommunikationschef Steven Cheung bloß: „Wo ist Steve? Der nimmt das!“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
US-Senat nimmt erste Hürde für Ende des „Shutdown“
