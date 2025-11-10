Trump will Übergewichtigen das Visum verweigern

Trump scheint eine merkwürdige Faszination für Fettleibigkeit zu haben. Die neue Verordnung kam nur einen Tag, nachdem der Präsident seinen sogenannten „Fat Shot“-Deal mit zwei Pharmaunternehmen bekannt gegeben hatte. In Zukunft soll der Preis für beliebte Abnehm-Medikamente wie Ozempic und Zepbound auf rund 350 Dollar pro Monat gesenkt werden (derzeit kosten sie mehr als 1000 Dollar monatlich). Zudem stellte er bei der Ankündigung seinen langjährigen Kommunikationschef Steven Cheung bloß: „Wo ist Steve? Der nimmt das!“