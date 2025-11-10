Vorteilswelt
Tragödie in Spanien

Drama um Fan: Spiel nach Todesfall abgebrochen

Fußball International
10.11.2025 08:04
Furchtbare Tragödie in Spanien: Das Zweitligaspiel zwischen AD Ceuta und UD Almeria wurde nach dem Tod eines Zuschauers abgebrochen.

Laut Medienberichten war der 73-jährige Mann in der ersten Spielhälfte im Estadio Municipal Alfonso Murube kollabiert. Das Spiel zwischen AD Ceuta und UD Almeria wurde unterbrochen, die Ärzte konnten das Leben des Anhängers jedoch nicht mehr retten.

Teams für Abbruch
Als die Nachricht vom Tod des Zuschauers vermeldet wurde, entschieden sich die Mannschaften beim Stand von 1:1 die Partie nicht mehr fortzusetzen.

„Wir bedauern zutiefst den Tod eines unserer Fans während des Spiels gegen UD Almeria“, meldete sich Ceuta nach den dramatischen Ereignissen in den sozialen Medien zu Wort. „Wir senden all unsere Unterstützung und Liebe an die Familie und Freunde des Verstorbenen.“

