„Selbst die NBA hätte dann auf mich warten müssen“

Hast du das Gefühl, dass deine Gegner in der Liga wegen deinem Namen anders gegen dich spielen?

Ich will es einmal so formulieren: Ich weiß nicht, wann ich als Bösewicht skizziert wurde. Ich hatte auswärts das Gefühl, die Fans buhen mehr gegen mich, als sie für ihr Team jubeln. Auch die Bank der Gegner hat begonnen, in meine Richtung zu reden. Ich hab mir dann gedacht: ,Was ist da passiert? Das ist mein erstes Jahr, ich spiel im Nationalteam und krieg diese ganze Hitze ab!?’ (lacht)