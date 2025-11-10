„Bei uns wächst das Geld nicht auf den Bäumen“

Zweitligist Austria Klagenfurt ist – nach starkem Saisonstart – nun schon seit fünf Partien sieglos, hat eine Unform wie der Tabellenletzte Bregenz. Trainer Rolf Landerl analysiert, sieht Führungsspieler ohne Form und verlangt, dass man sich den Reise-Luxus – zuletzt musste man ja um 7.45 Uhr am Spieltag los – wieder erarbeitet ...