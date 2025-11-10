„Bei uns wächst das Geld nicht auf den Bäumen“

Zweitligist Austria Klagenfurt ist – nach starkem Saisonstart – nun schon seit fünf Partien sieglos, hat eine Unform wie der Tabellenletzte Bregenz. Trainer Rolf Landerl analysiert, sieht Führungsspieler ohne Form und verlangt, dass man sich den Reise-Luxus – zuletzt musste man ja um 7.45 Uhr am Spieltag los – wieder erarbeitet ...
Die Köpfe hängen tief bei Zweitligist Austria Klagenfurt. Zu den finanziellen Troubles kommt nun auch eine erste sportliche Talfahrt in der 2. Liga hinzu. Denn mit der jüngsten 1:2-Niederlage bei den Rapid Amateuren dreht sich die Truppe von Coach Rolf Landerl nun bereits in einer Negativspirale:
