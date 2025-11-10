Vorteilswelt
„Extreme Verteuerung“

Die wilden Mietpläne einer Wiener Denkfabrik

Wien
10.11.2025 06:00
Mietverträge: Privat ist es am teuersten.
Mietverträge: Privat ist es am teuersten.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Das heimische Mietensystem ist mit seinen Richtwerten, Zuschlägen und Kategorien kompliziert und schwer zu durchschauen. Weg damit und eine „letzte Reform“, fordert die Agenda Austria. Kritiker sehen darin eine extreme Verteuerung von Wohnraum, sollten die Pläne tatsächlich wahr werden. 

Eines vorweg: In der aktuellen Regierungskoalition haben die Pläne der Wiener Denkfabrik keine Chance. Aber wer weiß, welche parlamentarischen Mehrheiten sich künftig finden. Die Agenda Austria hat ihr Vorhaben ohnehin mittelfristig angelegt, mit den nächsten Jahrzehnten als Horizont.

