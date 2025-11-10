Sorgen bei Glasner: „Er kann nicht einmal gehen“

Sorgen bei Oliver Glasner! Am Rande der Nullnummer im Premier-League-Spiel gegen Brighton sprach der Crystal-Palace-Trainer über die Abwesenheit von Starspieler Marc Guehi.
„Er kann momentan nicht einmal gehen, deshalb war er die letzten zwei Tage auf Krücken angewiesen“, schilderte Glasner. „Ich weiß nicht, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickelt. Im Moment sieht es so aus, als ob er auch nicht für England spielen kann.“
Es handelt sich um eine Knochenprellung bei Guehi. Die Verletzung hatte sich der Abwehrchef beim 3:1-Sieg gegen AZ Alkmaar am Donnerstag in der Conference League zugezogen.
Lob für Ersatzmann
Somit bekam Jaydee Canvot am Sonntag gegen Brighton seine Chance. Mit 19 Jahren und 103 Tagen war der Franzose der jüngste Verteidiger, der für Palace in der Premier League in der Startelf stand.
„Er war geduldig und hat hart gearbeitet. Wir wissen, was er kann. Es war ein starkes Spiel von ihm“, schwärmte Glasner nach dem 0:0. Der Oberösterreicher ist mit dem FA-Cup-Sieger aktuell Zehnter der Tabelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.