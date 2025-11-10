Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Star auf Krücken

Sorgen bei Glasner: „Er kann nicht einmal gehen“

Premier League
10.11.2025 08:24
(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Sorgen bei Oliver Glasner! Am Rande der Nullnummer im Premier-League-Spiel gegen Brighton sprach der Crystal-Palace-Trainer über die Abwesenheit von Starspieler Marc Guehi.

0 Kommentare

„Er kann momentan nicht einmal gehen, deshalb war er die letzten zwei Tage auf Krücken angewiesen“, schilderte Glasner. „Ich weiß nicht, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickelt. Im Moment sieht es so aus, als ob er auch nicht für England spielen kann.“

Oliver Glasner (li.) und Marc Guehi
Oliver Glasner (li.) und Marc Guehi(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Es handelt sich um eine Knochenprellung bei Guehi. Die Verletzung hatte sich der Abwehrchef beim 3:1-Sieg gegen AZ Alkmaar am Donnerstag in der Conference League zugezogen.

Lesen Sie auch:
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner
Premier League
Glasners Palace verpasst Sieg gegen Brighton!
09.11.2025

Lob für Ersatzmann
Somit bekam Jaydee Canvot am Sonntag gegen Brighton seine Chance. Mit 19 Jahren und 103 Tagen war der Franzose der jüngste Verteidiger, der für Palace in der Premier League in der Startelf stand.

„Er war geduldig und hat hart gearbeitet. Wir wissen, was er kann. Es war ein starkes Spiel von ihm“, schwärmte Glasner nach dem 0:0. Der Oberösterreicher ist mit dem FA-Cup-Sieger aktuell Zehnter der Tabelle.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
162.575 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
110.241 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.048 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Premier League
Deutsche Bundesliga
Zweimal im Rückstand, aber Stuttgart siegt dennoch
Hasenhüttl-Nachfolger
Wolfsburg feuert Trainer nach nur vier (!) Monaten
Deutsche Bundesliga
Freiburg besiegt St. Pauli mit Lienhart und Adamu!
Szene erhitzt Gemüter
„Lack gesoffen!“ Große Aufregung nach Bayern-Remis
Deutsche Bundesliga
Zweiter Sieg in Folge! Gladbach jubelt gegen Köln

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf