Verbindungsbüro

Praktikum im Herzen der Europäischen Union

Kärnten
10.11.2025 08:00
Sophia und Sandra absolvieren derzeit ihr Praktikum beim Verbindungsbüro des Landes Kärnten in ...
Sophia und Sandra absolvieren derzeit ihr Praktikum beim Verbindungsbüro des Landes Kärnten in Brüssel.(Bild: zVg)

„Gemeinschaft und Zusammenarbeit“ – das ist es, was Europa ausmacht. Zumindest, wenn es nach Sandra Eigner (24) und Sophia Essl-Kral (21) geht. Die beiden Studentinnen verbringen gerade mehrere Monate in Brüssel, also der „Hauptstadt“ der Europäischen Union.

Beim Praktikum im Verbindungsbüro des Landes Kärnten lernen sie den Staatenverbund ganz genau kennen: Sie helfen mit, Besuchergruppen aus Kärnten zu betreuen, sie lernen den Ausschuss der Regionen kennen, besuchen internationale Fachveranstaltungen, recherchieren für Fachkommissionen, schreiben Beiträge für den Brüssel-Newsletter und bereiten Briefings für Politikerinnen und Politiker aus der Heimat vor.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading
Kärnten

