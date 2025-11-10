Praktikum im Herzen der Europäischen Union

„Gemeinschaft und Zusammenarbeit“ – das ist es, was Europa ausmacht. Zumindest, wenn es nach Sandra Eigner (24) und Sophia Essl-Kral (21) geht. Die beiden Studentinnen verbringen gerade mehrere Monate in Brüssel, also der „Hauptstadt“ der Europäischen Union.
Beim Praktikum im Verbindungsbüro des Landes Kärnten lernen sie den Staatenverbund ganz genau kennen: Sie helfen mit, Besuchergruppen aus Kärnten zu betreuen, sie lernen den Ausschuss der Regionen kennen, besuchen internationale Fachveranstaltungen, recherchieren für Fachkommissionen, schreiben Beiträge für den Brüssel-Newsletter und bereiten Briefings für Politikerinnen und Politiker aus der Heimat vor.
