Praktikum im Herzen der Europäischen Union

Beim Praktikum im Verbindungsbüro des Landes Kärnten lernen sie den Staatenverbund ganz genau kennen: Sie helfen mit, Besuchergruppen aus Kärnten zu betreuen, sie lernen den Ausschuss der Regionen kennen, besuchen internationale Fachveranstaltungen, recherchieren für Fachkommissionen, schreiben Beiträge für den Brüssel-Newsletter und bereiten Briefings für Politikerinnen und Politiker aus der Heimat vor.