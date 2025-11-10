Salzburgs Eislauf-Fans stehen in den Startlöchern

In Salzburgs großen Hallen geht es schon zügig übers Eis. Die kleineren Einrichtungen starten ihre Saison gegen Ende November. „Ich freue mich, wenn die Eishalle wieder voll ist“, kann es Manfred Pichler, Eismeister in Wals-Siezenheim, kaum erwarten. Für das Eislaufen in der Natur und im Freien braucht es derzeit noch wesentlich mehr Geduld.