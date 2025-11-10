Wenn Sorgen zur Krankheit werden – und was hilft

Die Stromrechnung liegt immer noch unbezahlt am Küchentisch, der Kühlschrank muss gefüllt werden, Weihnachten steht auch noch vor der Tür und das Kind hustet seit Tagen, blöderweise ist aber der Pflegeurlaub schon aufgebraucht – im Kopf kreisen die Sorgen. Viele Menschen kennen dieses Gefühl: Immer alles irgendwie schaffen zu müssen – und am Ende stellt sich doch keine Besserung ein. Wer dauerhaft unter Druck steht, lebt sehr gefährlich – psychisch wie körperlich.