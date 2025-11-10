Wenn Sorgen zur Krankheit werden – und was hilft

Viele Menschen kämpfen mit dem Alltag und wissen oft nicht, wie sie alles schaffen sollen. Wer ständig unter Druck steht, lebt gefährlich. Psychologin Barbara Juen erklärt, wann Belastung zur Krise wird und was wirklich hilft.
Die Stromrechnung liegt immer noch unbezahlt am Küchentisch, der Kühlschrank muss gefüllt werden, Weihnachten steht auch noch vor der Tür und das Kind hustet seit Tagen, blöderweise ist aber der Pflegeurlaub schon aufgebraucht – im Kopf kreisen die Sorgen. Viele Menschen kennen dieses Gefühl: Immer alles irgendwie schaffen zu müssen – und am Ende stellt sich doch keine Besserung ein. Wer dauerhaft unter Druck steht, lebt sehr gefährlich – psychisch wie körperlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.