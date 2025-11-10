Vorteilswelt
70er wild gefeiert

Warum Cops mehrfach Kris Jenners Party crashten

Society International
10.11.2025 08:37
Kris Jenner feierte unter anderem mit Tochter Kylie, Tyler Perry und Mariah Carey. Doch gleich zweimal mussten die Cops anrücken.
Kris Jenner feierte unter anderem mit Tochter Kylie, Tyler Perry und Mariah Carey. Doch gleich zweimal mussten die Cops anrücken.(Bild: instagram.com/krisjenner)

Zum 70er hat es Kris Jenner krachen lassen – und wie! Gleich mehrfach sollen die Cops zum Anwesen von Jeff Bezos, wo die wilde Geburtstagsparty stieg, gerufen worden sein. 

Wenn die Kardashian-Jenner-Matriarchin einen runden Geburtstag feiert, dann wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Kris Jenner lud am Wochenende zur wilden Sause mit 007-Thema, die auf dem Anwesen von Jeff Bezos stieg, und die Promis ließen sich natürlich nicht zweimal bitten.

Auch Harry und Meghan kamen vorbei
So ließen unter anderem Mariah Carey, Paris Hilton, Miranda Kerr, Melanie Griffith, Designer Tommy Hilfiger oder Mark Zuckerberg die Mama von Kim Kardashian und Co. hochleben. Selbst Prinz Harry und Herzogin Meghan ließen sich diese Mega-Fete nicht entgehen!

Meghan und Harry wurden beim Verlassen von Kris Jenners Party von den Paparazzi geknipst.
Meghan und Harry wurden beim Verlassen von Kris Jenners Party von den Paparazzi geknipst.(Bild: Viennareport)

Partylärm verärgerte Nachbarn
Und spätestens, als Bruno Mars für das Geburtstagskind ein Privatkonzert anstimmte, war nicht nur die Stimmung am Kochen, sondern ging auch der Lärmpegel durch die Decke. So sehr, dass gleich mehrere verärgerte Nachbarn die Polizei riefen, wie „TMZ“ berichtete. Aufgelöst wurde die Promi-Feier jedoch nicht, die Cops sprachen lediglich eine Verwarnung aus.

Um nur wenig später erneut die Party zu crashen. Dieses Mal war allerdings nicht der Partylärm Grund für den unerwarteten Besuch der Polizei, sondern die großen, künstlichen Hecken, die vor dem Grundstück aufgestellt worden waren.

Cops ließen Hecken entfernen
Die blockierten nämlich nicht nur die Straße vor dem Bezos-Anwesen, vor dem Aufstellen hätte auch eine Genehmigung eingeholt werden müssen. Die Cops machten kurzen Prozess und ließen den Sichtschutz noch vor dem Ende der Party entfernen. 

Klicken Sie sich hier durch die Party-Schnappschüsse, die Kris Jenner auf Instagram geteilt hat:

In jedem Fall ein Fest für die Paparazzi, die schließlich freie Sicht auf die Promi-Gäste hatten, die zu später Stunde die Geburtstagsfeier verließen.

„Pompös, glamourös und voller Liebe“
Organisiert wurde die Party übrigens von Kris Jenners Kindern Kim, Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall und Rob. Auf Instagram teilte das Geburtstagskind, das ein rotes, schulterfreies Rüschenkleid trug, schließlich zahlreiche Schnappschüsse der Promi-Sause. 

„Es ging einfach nur darum, Kris zu feiern“, verriet eine Quelle gegenüber dem  „People“-Magazin zudem. „Und es war genau so, wie man es von Kris erwartet: pompös, glamourös und voller Liebe von ihrer Familie. Es war offensichtlich, dass sie einen wunderschönen Abend hatte.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
