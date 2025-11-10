Warum Cops mehrfach Kris Jenners Party crashten

Partylärm verärgerte Nachbarn

Und spätestens, als Bruno Mars für das Geburtstagskind ein Privatkonzert anstimmte, war nicht nur die Stimmung am Kochen, sondern ging auch der Lärmpegel durch die Decke. So sehr, dass gleich mehrere verärgerte Nachbarn die Polizei riefen, wie „TMZ“ berichtete. Aufgelöst wurde die Promi-Feier jedoch nicht, die Cops sprachen lediglich eine Verwarnung aus.