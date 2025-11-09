Goldenes Kehlchen wieder im Kärntnerland

Modern inszenierte Opern auf der Heunburg

„Wir versuchen auf der Heunburg einen neuen Weg zu gehen und Opern mit modernen Inszenierungen auch für junge Menschen interessant zu machen.“ 2026 ist wieder Mozart geplant: „Vielleicht wirds eine komische Oper werden.“ Dass Kräuter in ihrer Vielseitigkeit nicht zu bremsen und eine ihrer Leidenschaften das Chanson ist, machte sie mit Alfons Haider hörbar – jahrelang auf Tour durch Deutschland und Österreich mit dem Programm „La Vie en Rose – wir bereuen nichts“. Derzeit arbeitet die Vielbegabte mit dem Berliner Künstler Karl Neukauf an ihrer ersten Plattenproduktion „Neue Ber(l)Wiener Chansons“. Einen Faible hat sie auch für Jazz, Pop und das Musical. Damit nicht genug, ist Kräuter als Musikregisseurin für Kulturproduktionen (Kulturmontag) und Musiktheaterübertragungen (Salzburger Festspiele) beim ORF tätig.