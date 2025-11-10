SOS-Kinderdorf: Vorwurf gegen OÖ-Leiter entkräftet

Wieder zurück im Amt ist der Leiter des Standorts von SOS-Kinderdorf in Altmünster, der im Zug der Aufarbeitung von Missbräuchen schwer belastet worden war. Doch es gab in diesem Fall keine Hinweise, die diese erhärtet hätten, deshalb wurde die Sache fallengelassen.
Es wurden zahlreiche Zeugen gehört und die Vorwürfe genau unter die Lupe genommen, heißt es von SOS-Österreich. Daher konnte der Leiter des Kinderdorfs, der seit 16. Oktober für die Aufarbeitung der Vorwürfe freigestellt war, wieder zurück auf seinen Posten.
Praktikant erhob Vorwürfe
Ein ehemaliger Praktikant hatte dem Mann vorgeworfen, in den1980er- und 1990er-Jahren ihn „entwürdigend“ behandelt zu haben, auch hätte es körperliche Übergriffe gegeben, allerdings keine sexuellen. Der ehemalige Praktikant habe sich aber keiner Befragung stellen wollen, gab eine Sprecherin von SOS-Kinderdorf Österreich bekannt.
