Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zurück im Amt

SOS-Kinderdorf: Vorwurf gegen OÖ-Leiter entkräftet

Oberösterreich
10.11.2025 06:42
In Altmünster gab es keine Beweise für die Vorwürfe gegen den Leiter des SOS-Kinderdorfs
In Altmünster gab es keine Beweise für die Vorwürfe gegen den Leiter des SOS-Kinderdorfs(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)

Wieder zurück im Amt ist der Leiter des Standorts von SOS-Kinderdorf in Altmünster, der im Zug der Aufarbeitung von Missbräuchen schwer belastet worden war. Doch es gab in diesem Fall keine Hinweise, die diese erhärtet hätten, deshalb wurde die Sache fallengelassen.

0 Kommentare

Es wurden zahlreiche Zeugen gehört und die Vorwürfe genau unter die Lupe genommen, heißt es von SOS-Österreich. Daher konnte der Leiter des Kinderdorfs, der seit 16. Oktober für die Aufarbeitung der Vorwürfe freigestellt war, wieder zurück auf seinen Posten.

Lesen Sie auch:
Die Skandalserie um SOS-Kinderdorf reißt offenbar nicht ab. Nun werden selbst gegen den ...
Hermann Gmeiner
Missbrauchsvorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer
23.10.2025
Leitung freigestellt
SOS-Kinderdorf: Jetzt Vorwürfe aus Oberösterreich
29.10.2025

Praktikant erhob Vorwürfe
Ein ehemaliger Praktikant hatte dem Mann vorgeworfen, in den1980er- und 1990er-Jahren ihn „entwürdigend“ behandelt zu haben, auch hätte es körperliche Übergriffe gegeben, allerdings keine sexuellen. Der ehemalige Praktikant habe sich aber keiner Befragung stellen wollen, gab eine Sprecherin von SOS-Kinderdorf Österreich bekannt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SOS Kinderdorf
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
162.575 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
110.241 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.048 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Oberösterreich
Feuerwehr weckte Frau
Pensionistin schlummerte während Brand friedlich
Zurück im Amt
SOS-Kinderdorf: Vorwurf gegen OÖ-Leiter entkräftet
Krone Plus Logo
Sophie (1) überfahren
Wie gelingt es Eltern, Tod von Kind zu bewältigen?
In Lebensgefahr
Beim Fortgehen unbemerkt von Mauer gestürzt
1,8 Promille
Lkw-Lenker krachte im Rausch gegen ein Hausdach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf