Pensionistin schlummerte während Brand friedlich

Flammen vor dem Zimmer einer Seniorin in einer betreuten Wohneinrichtung in Ulrichsberg (OÖ). Doch die Frau bekam davon nichts mit, weil sie zuvor eine Schlaftablette genommen hatte. Eine Passantin entdeckte glücklicherweise das Feuer und begann dann auch noch mit Löscharbeiten, bis die Feuerwehr zu Hilfe kam.