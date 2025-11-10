Pensionistin schlummerte während Brand friedlich

Flammen vor dem Zimmer einer Seniorin in einer betreuten Wohneinrichtung in Ulrichsberg (OÖ). Doch die Frau bekam davon nichts mit, weil sie zuvor eine Schlaftablette genommen hatte. Eine Passantin entdeckte glücklicherweise das Feuer und begann dann auch noch mit Löscharbeiten, bis die Feuerwehr zu Hilfe kam.
Der Zivilcourage einer 40-Jährigen ist es wohl zu verdanken, dass ein Brand in der Nacht zum Sonntag relativ glimpflich ausgegangen ist. Eine 87-jährige Bewohnerin des betreuten Wohnens in Ulrichsberg dürfte vor dem Schlafengehen eine Friedhofskerze auf ihren Balkon im Erdgeschoß gestellt haben.
Schlaftablette genommen
In der Folge fingen ein Regal und am Balkon gelagerte Gegenstände Feuer, wovon die betagte Bewohnerin nichts bemerkte. Sie hatte laut Polizei eine Schlaftablette genommen und schlummerte.
Als die zufällig vorbeikommende 40-Jährige das Feuer bemerkte, reagierte sie geistesgegenwärtig. Sie holte einen Feuerlöscher und hielt die Flammen mit einem weiteren Passanten in Schach.
Erfolgloses Klopfen
Während eintreffende Feuerwehrleute Nachlöscharbeiten durchführten, versuchte ein Atemschutztrupp, die 87-Jährige zu wecken. Als sie auf Klopfen nicht reagierte, wurde die Wohnungstür mit einem hinterlegten Schlüssel geöffnet, die Türspaltsicherung musste aufgezwickt werden.
„Als drei Atemschutzträger die Dame weckten, hat sie sich natürlich geschreckt, dann aber bedankt“, so Christoph Plöderl von der FF Klaffer. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.AK
