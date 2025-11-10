Mauer als „Sprungschanze“: Auto landete am Dach

Spektakulärer Unfall am Sonntagabend im Tiroler Unterland: Ein Auto mit zwei Insassen geriet auf eine ansteigende Mauer am Straßenrand, hob ab, überschlug sich und kam mitten auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand. Lenker und Beifahrer dürften in Begleitung mehrerer Schutzengel gewesen sein – sie kamen recht glimpflich davon.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 20.30 Uhr im Gemeindegebiet von Itter im Bezirk Kitzbühel. Ein 36-jähriger Niederländer war mit seinem Auto auf der L206 Itterstraße unterwegs, als er laut Polizei im Bereich einer Rechtskurve plötzlich aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Zurück auf Fahrbahn gekippt
„Der Pkw fuhr folglich auf die dort befindliche ansteigende Mauer hinauf und kippte anschließend auf die Fahrbahn zurück, wo er am Dach liegend zum Stillstand kam“, heißt es vonseiten der Polizei.
Vermutlich durch das Auslösen der Seitenairbags erlitt der Beifahrer Abschürfungen im Bereich der Schläfe. Der Unfalllenker blieb unverletzt.
Die Ermittler von der Polizei
Insassen mit Glück im Unglück
Der Lenker und sein 19-jähriger Beifahrer aus der Schweiz konnten das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen. „Vermutlich durch das Auslösen der Seitenairbags erlitt der Beifahrer Abschürfungen im Bereich der Schläfe. Der Unfalllenker blieb unverletzt“, so die Ermittler weiter.
Vorsorglich ins Spital gebracht
Beide Fahrzeuginsassen seien zur medizinischen Abklärung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert worden. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.