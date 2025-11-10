Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock für Insassen

Mauer als „Sprungschanze“: Auto landete am Dach

Tirol
10.11.2025 08:28
Mitten auf der Fahrbahn kam das Auto am Dach liegend zum Stillstand.
Mitten auf der Fahrbahn kam das Auto am Dach liegend zum Stillstand.(Bild: ZOOM Tirol)

Spektakulärer Unfall am Sonntagabend im Tiroler Unterland: Ein Auto mit zwei Insassen geriet auf eine ansteigende Mauer am Straßenrand, hob ab, überschlug sich und kam mitten auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand. Lenker und Beifahrer dürften in Begleitung mehrerer Schutzengel gewesen sein – sie kamen recht glimpflich davon.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 20.30 Uhr im Gemeindegebiet von Itter im Bezirk Kitzbühel. Ein 36-jähriger Niederländer war mit seinem Auto auf der L206 Itterstraße unterwegs, als er laut Polizei im Bereich einer Rechtskurve plötzlich aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Zurück auf Fahrbahn gekippt
„Der Pkw fuhr folglich auf die dort befindliche ansteigende Mauer hinauf und kippte anschließend auf die Fahrbahn zurück, wo er am Dach liegend zum Stillstand kam“, heißt es vonseiten der Polizei.

Zitat Icon

Vermutlich durch das Auslösen der Seitenairbags erlitt der Beifahrer Abschürfungen im Bereich der Schläfe. Der Unfalllenker blieb unverletzt.

Die Ermittler von der Polizei

Insassen mit Glück im Unglück
Der Lenker und sein 19-jähriger Beifahrer aus der Schweiz konnten das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen. „Vermutlich durch das Auslösen der Seitenairbags erlitt der Beifahrer Abschürfungen im Bereich der Schläfe. Der Unfalllenker blieb unverletzt“, so die Ermittler weiter.

Vorsorglich ins Spital gebracht
Beide Fahrzeuginsassen seien zur medizinischen Abklärung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert worden. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
165.120 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
103.394 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.958 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf