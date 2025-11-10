Mauer als „Sprungschanze“: Auto landete am Dach

Spektakulärer Unfall am Sonntagabend im Tiroler Unterland: Ein Auto mit zwei Insassen geriet auf eine ansteigende Mauer am Straßenrand, hob ab, überschlug sich und kam mitten auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand. Lenker und Beifahrer dürften in Begleitung mehrerer Schutzengel gewesen sein – sie kamen recht glimpflich davon.