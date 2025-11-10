„Zwangsmitgliedschaft in der WKO überdenken“

„Zeichen höchster Arroganz“

„Während die Unternehmen täglich um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen, bedienen sich die Kämmerer aus den Pflichtbeiträgen der Unternehmer. Und dies gerade in einer Zeit der allgemeinen angespannten Budgetsituation. Wenn Mahrer dann noch meint, ihm wird nichts geschenkt, ist das wohl ein Zeichen höchster Arroganz“, sagt Falkner.