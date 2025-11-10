„Zwangsmitgliedschaft in der WKO überdenken“

Die Stimmung in der Wirtschaftskammer brodelt in Anbetracht der verheerenden WKO-Gehalts-Debatte. Währenddessen denkt Josef Falkner, der Präsident der Tiroler Tourismusvereinigung (TTV), laut über eine Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft nach.
Die derzeitige Vorgehensweise der Wirtschaftskammer in Sachen Gehaltserhöhung ist für Josef Falkner, Chef der Tiroler Tourismusvereinigung, nicht nur ein Kommunikationsproblem von WKO-Präsident Harald Mahrer, sondern viel mehr ein Schlag ins Gesicht der Unternehmer.
Anstatt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Unternehmern zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen, werden seitens der WKO Rücklagen in Form von Kapitalanhäufungen und Immobilien immer mehr.
TTV-Präsident Josef Falkner
Bild: Birbaumer Christof
„Zeichen höchster Arroganz“
„Während die Unternehmen täglich um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen, bedienen sich die Kämmerer aus den Pflichtbeiträgen der Unternehmer. Und dies gerade in einer Zeit der allgemeinen angespannten Budgetsituation. Wenn Mahrer dann noch meint, ihm wird nichts geschenkt, ist das wohl ein Zeichen höchster Arroganz“, sagt Falkner.
Gerade die vielen Kleinbetriebe, die durch ihren täglichen Einsatz die Wirtschaft in Österreich aufrechterhalten und enorme Abgaben zu leisten haben, stellen „sich hier berechtigt die Frage, ob die Zwangsmitgliedschaft nicht abgeschafft gehört.“
Anstatt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Unternehmern zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen, werden seitens der WKO Rücklagen in Form von Kapitalanhäufungen und Immobilien immer mehr. Es sei höchst an der Zeit, darüber nachzudenken, diese Strukturen zu ändern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.