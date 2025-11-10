Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verrückte Aufholjagd

„Er fuhr wie ein Gott!“ Staunen über Verstappen

Formel 1
10.11.2025 07:01
Max Verstappen begeisterte mit einer Aufholjagd.
Max Verstappen begeisterte mit einer Aufholjagd.(Bild: AFP/JEAN CARNIEL)

Was für eine irre Aufholjagd von Max Verstappen! Der Titelverteidiger im Red Bull betrieb beim Grand Prix von Brasilien aus der Boxengasse startend eine eindrucksvolle Schadensbegrenzung und sorgt damit für Staunen.

0 Kommentare

„Verstappen fuhr wie ein Gott! Vom Ende des Feldes schoss er nach vorn und belegte einen glänzenden dritten Platz“, schreibt die „Daily Mail“. Die niederländische Tageszeitung „AD“ spricht von einer „unglaublichen Leistung, über die die Welt noch tagelang sprechen wird“.

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/MIGUEL SCHINCARIOL)

Verstappen raste am Sonntag sogar beinahe noch auf Platz zwei. Doch während er sich im Finish unter großem Jubel der Fans noch George Russell schnappte, verteidigte dessen Mercedes-Kollege Kimi Antonelli sein bestes Karriere-Ergebnis wie ein junger Löwe gegen den vierfachen Weltmeister.

Lesen Sie auch:
Lando Norris ließ sich in Brasilien feiern. 
Kurz vor F1-Krönung
Lando Norris: „Ich habe jeden Sch*** ignoriert!“
10.11.2025
Formel 1 in Sao Paulo
Verstappen zaubert sich aufs Podium – Norris siegt
09.11.2025

Marko: „Es wäre deutlich mehr drinnen gewesen“
„Max war wieder entfesselt. Gestern waren wir nirgendwo, heute konnten wir das Tempo von Lando halten. Eine tolle Aufholjagd, aber es wäre deutlich mehr drinnen gewesen“, meint Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko und verrät: „Auf dem ersten Satz Reifen hatten wir einen Platten, deshalb mussten wir den Stopp vorziehen.“

Hier der WM-Stand:

Trotz seiner Galavorstellung liegt Verstappen schon 49 Punkte hinter WM-Leader und Brasilien-Sieger Lando Norris (McLaren). Für Titel Nummer fünf braucht’s nun ein Wunder …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
162.575 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
110.241 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.048 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf