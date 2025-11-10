„Er fuhr wie ein Gott!“ Staunen über Verstappen

Marko: „Es wäre deutlich mehr drinnen gewesen“

„Max war wieder entfesselt. Gestern waren wir nirgendwo, heute konnten wir das Tempo von Lando halten. Eine tolle Aufholjagd, aber es wäre deutlich mehr drinnen gewesen“, meint Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko und verrät: „Auf dem ersten Satz Reifen hatten wir einen Platten, deshalb mussten wir den Stopp vorziehen.“