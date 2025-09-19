Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater

DNA-Spur führt Ermittler in Wiener Gefängniszelle

Denn beim zweiten Raub hat der Täter das angebliche Opfer an der Jacke gepackt – und es konnten genetische Spuren sichergestellt werden. Der erste Durchbruch: Denn es gab einen Treffer in der DNA-Datenbank. Und dieser führte in eine Gefängniszelle in Wien. Zu einem Tunesier (41), der gerade in der Bundeshauptstadt wegen eines anderen Delikts „einsaß“.