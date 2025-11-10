Pröll: „Ganz wichtige Tage für Fußball-Österreich“

Sollte die Truppe von Ralf Rangnick in Limassol drei Punkte holen und die Bosnier knapp drei Stunden später daheim gegen Rumänien nicht gewinnen, wäre Österreich zum ersten Mal nach 28 Jahren bei einer Weltmeisterschaft dabei. Unabhängig von allen anderen Ergebnissen würde ein Sieg im ausverkauften Happel-Stadion über Bosnien auf jeden Fall reichen. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es schaffen, weil wir es in der eigenen Hand haben“, erklärte Pröll und sprach von „ganz wichtigen Tagen für Fußball-Österreich“.