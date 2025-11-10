Ausbau-Posse: Haushalte dürfen nicht an neues Netz

Wegen ein paar Meter Kabel müssen acht Haushalte in Eisenkappel in Kärnten weiter mit ihrem derzeitigen Netz auskommen. Denn um sich an das neue Glasfaser-Netz in der Gemeinde anzuschließen, fehlen diese. Das schnelle Internet wird ihnen verwehrt, sogar, wenn sie Grabungsarbeiten selbst zahlen würden …