Wenige Meter fehlen

Ausbau-Posse: Haushalte dürfen nicht an neues Netz

Kärnten
10.11.2025 06:00
Die Glasfaserkabel werden von speziellen Technikern eingepflegt.
Die Glasfaserkabel werden von speziellen Technikern eingepflegt.

Wegen ein paar Meter Kabel müssen acht Haushalte in Eisenkappel in Kärnten weiter mit ihrem derzeitigen Netz auskommen. Denn um sich an das neue Glasfaser-Netz in der Gemeinde anzuschließen, fehlen diese. Das schnelle Internet wird ihnen verwehrt, sogar, wenn sie Grabungsarbeiten selbst zahlen würden …



„Der Ausbau geht gut voran. Sie arbeiten sich von den äußeren Gräben bis ins Ortszentrum von Eisenkappel voran“, erklärt Bürgermeisterin Lisa Lobnik. Und grundsätzlich freut sich die Gemeindechefin auch über den unkomplizierten und flotten Ausbau des Glasfasernetzes in ihrer Heimat. Nur hakt es an einer Stelle ganz gewaltig.

