Über 30 Tote bei Gewalt in Gefängnis in Ecuador

Bei bewaffneten Auseinandersetzungen in der Nacht auf Sonntag im Gefängnis Machala wurden zunächst vier Menschen getötet, wie die Gefängnisverwaltung des südamerikanischen Landes mitteilte. Zudem seien 33 Gefängnisinsassen und ein Polizist verletzt worden. Dazu, ob es sich bei den vier Toten ebenfalls um Häftlinge handelte, machte die Gefängnisverwaltung keine Angaben. Demnach kamen bei der Auseinandersetzung Schusswaffen und Sprengstoff zum Einsatz.