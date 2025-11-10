Wie gelingt es Eltern, Tod von Kind zu bewältigen?

Kaum vorstellbar, was das für Eltern bedeutet: Nach einem Reifenwechsel wollte eine Mutter (29) in Oberösterreich ihren Pkw umparken, übersah dabei aber ihre einjährige Tochter – Sophie wurde vom Auto erdrückt. Krisenhelfer kümmern sich nun um die geschockten Angehörigen.
Anfang Dezember hätte die kleine Sophie ihren zweiten Geburtstag gefeiert – doch dazu wird es nicht mehr kommen. Das Mädchen kam Samstagabend – wie berichtet – bei dem schrecklichen Unglück in Kopfing ums Leben.
Die schwer geschockten Eltern mussten vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden. KIT-Landesleiterin Petra Keplinger war schon bei vielen Unglücken dabei – sie erklärt, was das bedeutet.
