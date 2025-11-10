Verkauft Land einen Teil der Energie Steiermark?

Kaum lag das Angebot des Landesenergieversorgers am Tisch, kam von Elke Kahr (KPÖ) prompt die Absage, ein Verkauf komme nicht infrage. Spannend dabei ist die Begründung für das „Njet“: Es sei schließlich „völlig offen, wie sich die Eigentumsverhältnisse bei der Energie Steiermark entwickeln werden“, so Kahr. Damit werden seit einiger Zeit kursierende Gerüchte neu befeuert, das Land – seit 2023 100-Prozent-Eigentümer – wolle einen Teil seiner Anteile am Stromkonzern wieder abgeben: und zwar, um das sich in Schieflage befindliche Landesbudget zu sanieren. Für 25 Prozent bekäme die Steiermark gut 600 Millionen Euro. Aktuell will die Politik von einem Verkauf nichts wissen – offiziell zumindest.