Wilde Spekulationen

Verkauft Land einen Teil der Energie Steiermark?

Steiermark
10.11.2025 07:00
Energie-Vorstände Martin Graf und Werner Ressi.
Energie-Vorstände Martin Graf und Werner Ressi.(Bild: Alex Krischner)

Nach dem Aus des 500-Millionen-Euro-Fernwärmeprojekts in Graz gibt es Spekulationen um die Zukunft der Energie Steiermark: Wird das Land seinen erst 2023 gekauften 25-Prozent-Anteil wieder auf den Markt werfen, um das Budget zu sanieren? 

0 Kommentare

Via „Krone“ war der brisante Brief an die Öffentlichkeit geraten: Die Energie-Steiermark-Chefs Werner Ressi und Martin Graf unterbreiteten der Grazer Stadtregierung einen „Vorschlag zur Rettung des Geothermieprojekts“. Man biete 120 Millionen Euro, um der Energie Graz die Fernwärmesparte abzukaufen. Nur so könne der 500 Millionen Euro schwere Fernwärme-Ausbau in der Landeshauptstadt nach dem Ausstieg der OMV doch noch umgesetzt werden.

Kahr-Zitat befeuert Gerüchte.
Kahr-Zitat befeuert Gerüchte.(Bild: Jauschowetz Christian)

Kaum lag das Angebot des Landesenergieversorgers am Tisch, kam von Elke Kahr (KPÖ) prompt die Absage, ein Verkauf komme nicht infrage. Spannend dabei ist die Begründung für das „Njet“: Es sei schließlich „völlig offen, wie sich die Eigentumsverhältnisse bei der Energie Steiermark entwickeln werden“, so Kahr. Damit werden seit einiger Zeit kursierende Gerüchte neu befeuert, das Land – seit 2023 100-Prozent-Eigentümer – wolle einen Teil seiner Anteile am Stromkonzern wieder abgeben: und zwar, um das sich in Schieflage befindliche Landesbudget zu sanieren. Für 25 Prozent bekäme die Steiermark gut 600 Millionen Euro. Aktuell will die Politik von einem Verkauf nichts wissen – offiziell zumindest.

Wie es indes mit der Grazer Fernwärmeversorgung weitergeht, soll heute bei einem Krisengipfel im Rathaus geklärt werden. Mit dabei sind Holding, Energie Graz und die Stadtregierer. Kahr hatte ja bereits am Samstag betont, sie werde nach einem Ausweg aus dem Dilemma suchen: „Wir werden  alternative Vorschläge unterbreiten, um den Fernwärmeausbau und die Dekarbonisierung abzusichern.“

Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
