Die Pfarre richtet den Schmankalan Markt aus

Echte Begegnung in der Kirche und am Schmankerlmarkt

„Um 1900 wollte man den Altar wegwerfen und einen neuen errichten. Zum Glück ist es nicht dazu gekommen“, freut sich der Pfarrer, der die Pfarrkirche von Grafenstein als eine der Jubiläumskirchen im heurigen Jubeljahr bezeichnen darf – eine Kirche, aus welcher der Sonntagsgottesdienst auch per Live-Stream in die Haushalte übertragen wird. „Das ist ja gut und wichtig, aber das wirkliche Zusammenkommen ist halt noch ein Stück intensivere Gemeinschaft“, so Opetnik, der daher umso mehr den „Schmankalan Markt“ schätzt: „Am dritten Freitag im Dezember richtet die Pfarre den Schmankerlmarkt vor dem Gemeindeamt, am Parkplatz beim Kreisverkehr aus. Da gibt es Tee, Suppe, Süßes und alles Mögliche. Im Vorjahr konnten wir nach dem Schmankalan Markt 1500 Euro an die Jugendnotschlafstelle spenden“, so Anton Opetnik, der auf eine lange Geschichte des Gotteshauses verweisen kann: Schon 1116 war eine Vorgängerkirche bekannt.