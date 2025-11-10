Schiri-Panne! 15 Mann fielen durch den Regeltest

Wieder einmal Wirbel rund um Schiedsrichterentscheidungen in der österreichischen Bundesliga! Das „nur“ mit Gelb geahndete, harte Einsteigen von Austrias Dragovic gegen GAK-Offensivmann Harakate lässt auch am Tag nach dem 1:2 aus Sicht der Rotjacken die Wogen hochgehen. Auch bei „Krone“-Schiedsrichter-Kolumnist Rene Eisner.
Die siebente Minute bei Austria gegen GAK, Aleks Dragovic kommt gegen Ramiz Harakate geflogen, trifft den Angreifer der Roten mit gestrecktem Bein, der Ball ist weit und breit nicht in Sicht. Da gibt es keine zwei Meinungen, das ist eine glasklare, rote Karte! Alleine die Geschwindigkeit, mit der Dragovic daherkommt, ist ein klares Indiz, das Bein ist durchgestreckt, er zieht auch zu keinem Zeitpunkt zurück. Gar nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte Dragovic Harakate an dessen Standbein getroffen.
