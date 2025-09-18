Vorteilswelt
Straftäter-Abschiebung: „Alles reinste Show!“

Community
18.09.2025 14:40
(Bild: Andi Schiel)

Das Innenministerium hat kürzlich trotz Mahnung der UNO und des EGMR einen syrischen Straftäter abgeschoben. Grundsätzlich sieht die „Krone“-Community diesen Schritt als notwendig an, wenn auch nur als einen Tropfen auf dem heißen Stein.

Viele Leser sind sich einig, dass ein Land zum Schutz der öffentlichen Sicherheit internationale Mahnungen, wie die der UNO oder des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), ignorieren darf. Der „Krone“-User Bluesea stellt zudem die Frage in den Raum, was die internationalen Behörden mit ihrer Mahnung bezwecken wollen.

Gscheiterl48
In dem Zusammenhang ist mir die UNO ziemlich "wurscht"!
Upvotes:27
Downvotes:5
KroneLeser3229357
Uns Land unsere regeln. UN soll sich um andere Probleme kümmern
Upvotes:6
Downvotes:1
Bluesea
Um die Frage zu beantworten: Selbstverständlich darf und MUSS jeder souveräne Staat für die Sicherheit seiner Bevölkerung sorgen!
Vielmehr sollte man sowohl die UNO, als auch den EMGR die Frage stellen, was sie eigentlich bezwecken.
Upvotes:26
Downvotes:1


„Er hatte seine Chance.“
Darauf, dass die Abschiebung gerechtfertigt war, fokussiert sich User myge. Der „Krone“-User ist der Meinung, dass der verurteilte syrische Sexualstraftäter seine Chance in unserem Land vertan hätte und dass die Sicherheit der eigenen Bevölkerung Vorrang hätte. Ebenso zeigt er auf, dass sich das Handeln des Syrers auf den Ruf aller Migranten auswirke – auch auf jene, die sich korrekt verhalten.

 

myge
Richtig!
Wer durch sein Verhalten unsere Gastfreundschaft missbraucht, für den darf bei uns kein Platz sein.
Er hatte seine Chance, hat sie vertan, und wenn ihm in seinem Land u.U. Unheil droht, er wurde nicht gezwungen sich nicht als unser Gast zu benehmen.
Hier hat der Schutz der eigenen Bevölkerung absoluten Vorrang!
Auch beschädigt er durch sein Verhalten den Ruf all der Mgranten, die sich hier korrekt verhalten, uns respektieren und froh sind über den Schutz, den sie hier erhalten haben!
Upvotes:19
Downvotes:3
Syrier bei ihrer Abschiebung von Rotterdam nach Damaskus
Syrier bei ihrer Abschiebung von Rotterdam nach Damaskus(Bild: EPA/ROB ENGELAAR)

„Wie wenn man mit einem Teelöffel die Donau leer schöpfen will“
Obwohl die „Krone“-User die Abschiebung an sich als sehr positiv betrachten, ist es für viele noch viel zu wenig, wie beispielsweise die Kommentare von KroneLeser3056708, gnaffelsberger8, Dingeling und Anne-Marie76 zeigen. 

KroneLeser3056708
Alles reinste Show!
Upvotes:24
Downvotes:5
gnaffelsberger8
Das geht ja Schlag auf Schlag, ein tolles Ergebnis, es ist so, wie wenn man mit einem Teelöffel die Donau leer schöpfen will.
Upvotes:22
Downvotes:2
Dingeling
Nun geht`s Schlag auf Schlag! Der zweite innerhalb von wieviel Wochen.... lächerlich!
Upvotes:21
Downvotes:1
Anne-Marie-76
Die Flieger müssen täglich abheben! Und nicht nur mit einer Person an Bord!
Upvotes:22
Downvotes:3


Wie sehen Sie die Situation? Sollte Österreich ohne Einmischung internationaler Behörden Abschiebungen durchführen können, oder sind die Einwände begründet? Erwarten Sie nun eine Abschiebewelle von verurteilten Straftätern? Wie wird sich das auf die Gewaltdelikte in Österreich auswirken? Teilen Sie Ihre Gedanken mit uns in den Kommentaren!

