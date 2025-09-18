Straftäter-Abschiebung: „Alles reinste Show!“



„Er hatte seine Chance.“

Darauf, dass die Abschiebung gerechtfertigt war, fokussiert sich User myge. Der „Krone“-User ist der Meinung, dass der verurteilte syrische Sexualstraftäter seine Chance in unserem Land vertan hätte und dass die Sicherheit der eigenen Bevölkerung Vorrang hätte. Ebenso zeigt er auf, dass sich das Handeln des Syrers auf den Ruf aller Migranten auswirke – auch auf jene, die sich korrekt verhalten.