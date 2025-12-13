Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. Liga – 17. Runde

Torloses Remis bei Austria Salzburg gegen Vienna!

2. Liga
13.12.2025 16:54
Heiße Szenen, aber keinen Sieger hat es beim Duell Austria Salzburg gegen Vienna gegeben ...
Heiße Szenen, aber keinen Sieger hat es beim Duell Austria Salzburg gegen Vienna gegeben ...(Bild: GEPA)

Austria Salzburg überwintert in der 2. Liga auf Rang acht! Der Aufsteiger trennte sich am Samstag zum Abschluss der 17. Runde von der Vienna torlos und hielt die mit Meisterambitionen in die Saison gestarteten, aber nur neuntplatzierten Döblinger zwei Zähler auf Distanz.

0 Kommentare

Für die Salzburger war es die dritte Partie ohne Gegentor in Folge, dabei wurden fünf Punkte eingefahren.

Vienna zwei Partien sieglos
Die Wiener sind nach dem 0:3 in Bregenz zuletzt zwei Partien sieglos.

Die Vienna hat genauso wie die zweite Mannschaft von Sturm Graz erst 15 Partien absolviert, der Rest hält bei 16 von 28.

Die Frühjahrssaison startet am 20. Februar, die genaue Ansetzung der 18. Runde ist aber noch nicht erfolgt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
158.408 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
154.557 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
146.819 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr 2. Liga
2. Liga – 17. Runde
Torloses Remis bei Austria Salzburg gegen Vienna!
Nullnummer
Austria Salzburg verpasst Heimsieg gegen Vienna
Bouchennas Goldtor
Ein später Treffer ließ die Austria in Wels jubeln
2. Liga – 17. Runde
Leader St. Pölten stolpert beim Letzten SW Bregenz
Krone Plus Logo
Pleite auch am Feld
Zweitligist hat kein Geld für eine Weihnachtsfeier

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf