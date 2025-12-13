Torloses Remis bei Austria Salzburg gegen Vienna!

Rossis Neustart! Wechsel mit Ansage ans Liga-Ende
Austria Salzburg überwintert in der 2. Liga auf Rang acht! Der Aufsteiger trennte sich am Samstag zum Abschluss der 17. Runde von der Vienna torlos und hielt die mit Meisterambitionen in die Saison gestarteten, aber nur neuntplatzierten Döblinger zwei Zähler auf Distanz.
Für die Salzburger war es die dritte Partie ohne Gegentor in Folge, dabei wurden fünf Punkte eingefahren.
Vienna zwei Partien sieglos
Die Wiener sind nach dem 0:3 in Bregenz zuletzt zwei Partien sieglos.
Die Vienna hat genauso wie die zweite Mannschaft von Sturm Graz erst 15 Partien absolviert, der Rest hält bei 16 von 28.
Die Frühjahrssaison startet am 20. Februar, die genaue Ansetzung der 18. Runde ist aber noch nicht erfolgt.
