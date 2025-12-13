Vorteilswelt
Weltcup in Hochfilzen

Biathlon: ÖSV-Männer in Verfolgung abgeschlagen!

Wintersport
13.12.2025 13:15
Simon Eder
Simon Eder(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die ÖSV-Biathleten haben beim Heimweltcup in Hochfilzen auch am Samstag in der Verfolgung keine Bäume ausgerissen!

Simon Eder machte mit drei Strafrunden nur einen Platz gut und kam auf Platz 30. David Komatz und Fabian Müllauer landeten im geschlagenen Feld. Den Sieg sicherte sich der fehlerfreie Franzose Eric Perrot, der Sprintsieger Tommaso Giacomel (1 Strafrunde) um zehn Sekunden abhängte. Dritter wurde der Norweger Johan-Olav Botn.

„Lieber wäre mir 15. und drittbester Österreicher!“
Eder blieb bei Prachtwetter und Windstille die erhoffte Aufholjagd versagt. „Läuferisch hat es heute aber super gepasst“, sah der Routinier das Positive.

Der Status als bester Österreicher sei aber wenig tröstlich. „Lieber wäre mir 15. und drittbester Österreicher“, sagte der 42-jährige Salzburger. David Komatz belegte Rang 50, Fabian Müllauer wurde nach neun Schießfehlern überrundet und aus der Wertung genommen. Am Sonntag folgt die Staffel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
