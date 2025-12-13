Weihnachtsmärkte für Helene Fischer „Leichtigkeit“

Da sie zwei kleine Töchter habe, sei Planung gefragt. „Ich bin ja nicht die erste Künstlerin, die eine Tournee als Mutter startet. Ich werde das sehr spontan lösen müssen, aber es ist natürlich eine besondere Planung, die auf einen zukommt, weil man nicht nur für sich selbst, sondern auch noch für zwei Geschöpfe verantwortlich ist“, stellte Fischer auf einer Pressekonferenz in München klar.