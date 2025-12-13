Weihnachtsmärkte für Helene Fischer „Leichtigkeit“

Die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer (41) mag Weihnachtsmärkte. Sie seien für sie eine Mischung aus „Tradition und Leichtigkeit“, sagte Fischer in einem Interview.
„Weihnachtsmärkte sind wie kleine Bühnen des Lebens. Es gibt den Trubel, den Lärm, die Lichter – und gleichzeitig diese stillen Augenblicke: ein Lachen, ein vertrauter Duft, ein unerwarteter Moment der Freude“, sagte die bekannte Musikerin und Tänzerin weiter. „Es kommt sehr darauf an, wo man hinschaut.“
Mit „Umsicht und dem richtigen Timing“ gebe es auch eine Chance, dass sie selbst unbehelligt einen Weihnachtsmarkt besuchen könne, sagte die 41-Jährige. Sie ist am heutigen Samstag in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ zu sehen, die bereits im Oktober aufgezeichnet wurde.
Tour mit Zwischenstopp in Österreich
Ab Juni 2026 geht die zweifache Mutter außerdem auf Tournee, für 11. Juli 2026 ist ein Auftritt im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant. „Ich bin schon sehr aufgeregt und freue mich, wieder in diese Rolle schlüpfen zu dürfen“, sagte die Sängerin, die zuletzt auch Kinderalben herausgebracht hat. „Wir versuchen natürlich immer, neue Impulse zu setzen und uns selbst neu herauszufordern“, sagte sie weiter über sich und ihr Team.
Ich werde das sehr spontan lösen müssen, aber es ist natürlich eine besondere Planung.
Helene Fischer über die Kinderbetreuung während der Tournee
Da sie zwei kleine Töchter habe, sei Planung gefragt. „Ich bin ja nicht die erste Künstlerin, die eine Tournee als Mutter startet. Ich werde das sehr spontan lösen müssen, aber es ist natürlich eine besondere Planung, die auf einen zukommt, weil man nicht nur für sich selbst, sondern auch noch für zwei Geschöpfe verantwortlich ist“, stellte Fischer auf einer Pressekonferenz in München klar.
