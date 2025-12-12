Wöginger-Prozess: Welches Urteil erwarten Sie?

Der Fall rund um die Postenschacher-Vorwürfe gegenüber ÖVP-Klubobmann August Wöginger wird neu aufgerollt. Am Mittwoch hatte das Oberlandesgericht Linz die Diversion gekippt. Was erwarten Sie vom neu aufgesetzten Prozess – eher einen Freispruch oder eine Verurteilung? Diskutieren Sie mit!
Der ÖVP-Klubobmann August Wöginger muss sich erneut vor Gericht verantworten, nachdem das Oberlandesgericht eine zuvor vereinbarte Diversion im „Postenschacher-Fall“ aufgehoben hat. Die WKStA hatte Beschwerde gegen die Diversion eingelegt, obwohl sie ihr ursprünglich zugestimmt hatte.
Wöginger betont, er habe „nichts Unrechtes getan“ und rechne mit einem Freispruch. Er bestreitet, bei der Besetzung eines Finanzamts-Managementpostens interveniert zu haben, obwohl er Bewerbungsunterlagen eines ÖVP-Bürgermeisters an Thomas Schmid weitergegeben und diesen als geeigneten Kandidaten bezeichnet hatte.
Die WKStA wirft ihm und zwei Finanzbeamten Amtsmissbrauch vor, da eine besser qualifizierte Bewerberin übergangen worden sein soll.
Mit welchem Urteil rechnen Sie? Halten Sie Wögingers Weitergabe der Bewerbungsunterlagen und seine Empfehlung für eine unzulässige Intervention – oder für normales politisches Verhalten? Wie wirkt sich dieser Fall Ihrer Meinung nach auf das Vertrauen in Politik und Justiz aus? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
