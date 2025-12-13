Übertourismus: Wie viel Adventfieber ist zu viel?

Schon im Vorjahr zeigte sich, dass unsere Adventmärkte sich großer Beliebtheit erfreuen, und der Trend setzt sich dieses Jahr fort. Allein die Wiener Christkindlmärkte ziehen in der Saison Millionen von Besucherinnen und Besucher in ihren Bann. Ein Segen für die lokale Wirtschaft, zugleich aber auch eine Belastung für die Ansässigen, besonders in den Ballungsräumen. Wie stehen Sie zu dem Thema?
Der Massentourismus hat viele Orte fest im Griff. Das macht sich auch und insbesondere in der Vorweihnachtszeit bemerkbar. Jahr für Jahr strömen noch mehr Menschen zu den beliebten Märkten, die dann das Stadtbild prägen. Kein Wunder – der Duft von gebrannten Mandeln und Punsch, die funkelnden Lichter und auch regionale Handwerkskunst sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
Die Beliebtheit bewirkt aber auch ein großes Gedränge. Viele Innenstädte sind in der Adventzeit stark ausgelastet. Das führt vermehrt zu Stress, etwa durch längere Wege oder notwendige Verkehrsmaßnahmen. Für so manchen geht damit ein Stück der Beschaulichkeit und der ganz besonderen Stimmung verloren, die sie eigentlich mit dieser Zeit verbinden. Zugleich profitieren Gastronomie, Handel sowie viele kleine Betriebe enorm von diesem Andrang. In manchen Städten zählt die Vorweihnachtszeit mittlerweile zu den wichtigsten wirtschaftlichen Phasen des Jahres.
Wie erleben Sie persönlich Besuche auf Christkindlmärkten – können Sie diese genießen oder nehmen Sie sie als überfüllt wahr? Haben Sie über die letzten Jahre diesbezüglich eine Veränderung bemerkt? Und wie sollte Ihrer Ansicht nach das ideale Gleichgewicht zwischen festlicher Stimmung, Tourismus und Lebensqualität aussehen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen, wir freuen uns auf Ihre Wortspenden!
