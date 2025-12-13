Übertourismus: Wie viel Adventfieber ist zu viel?

Die Beliebtheit bewirkt aber auch ein großes Gedränge. Viele Innenstädte sind in der Adventzeit stark ausgelastet. Das führt vermehrt zu Stress, etwa durch längere Wege oder notwendige Verkehrsmaßnahmen. Für so manchen geht damit ein Stück der Beschaulichkeit und der ganz besonderen Stimmung verloren, die sie eigentlich mit dieser Zeit verbinden. Zugleich profitieren Gastronomie, Handel sowie viele kleine Betriebe enorm von diesem Andrang. In manchen Städten zählt die Vorweihnachtszeit mittlerweile zu den wichtigsten wirtschaftlichen Phasen des Jahres.