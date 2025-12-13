Beierl holt drei Jahre nach Schlaganfall Stockerl

Sensation beim Bob-Weltcup im norwegischen Lillehammer. Nach einem Schlaganfall im Sommer 2022 gab es für Katrin Beierl wenig Hoffnung auf ein Comeback, jetzt holte die 32-jährige Wahl-Innsbruckerin als erste ÖBSV-Pilotin im Monobob ein Weltcup-Stockerl.
Einen Tag nach dem sensationellen Abfahrtssieg von US-Skistar Lindsey Vonn (erster Sieg mit Knie-Prothese) schrieb am Samstag auch Bob-Pilotin Katrin Beierl ein Sportmärchen. Drei Jahre nach einem im Urlaub erlittenen Schlaganfall sauste die 32-jährige Wahl-Innsbruckern erstmals wieder auf das Stockerl: „Als ich nach dem zweiten Lauf als Erste ins Ziel gekommen bin, war die Freude sehr groß – dann stehe ich da unten und werde einfach Zweite.“
Aufholjagd im Finale
Nach dem ersten Lauf lag Katrin Beierl noch auf Platz fünf, zauberte dann aber im Finale eine starke Fahrt in den norwegischen Olympia-Eiskanal. Am Ende war nur die Australierin Bree Walker um 44 Hundertstel schneller. „Der Lauf war nicht perfekt, aber mit wenig Lenken und viel Vertrauen in das Material war die Geschwindigkeit da“, erkkärte Beierl.
Meilenstein für Österreichs Bobsport
Die Polizei-Sportlerin sorgte in Lillehammer nebenbei auch für einen österreichischen Meilenstein. Katrin sauste als erste ÖBSV-Pilotin im seit 2020 ausgetragenen Monobob-Weltcup in die Top 3: „Das Ergebnis muss ich jetzt erst einmal sacken lassen.“
Lillehammer als Lieblingsbahn
Der Stockerlplatz ist alles andere als ein Zufallsprodukt. Erstens zählt Lillehammer zu Beierls Lieblingsbahnen: „Ich habe gewusst, dass in Norwegen viel möglich ist, auch wenn dieses Podest für mich völlig unerwartet kam.“ Zweitens hat sich die frühere Leichtathletin am Start noch einmal verbessert: „Ich habe in den letzten Wochen und Monaten fünf bis sechs Hundertstel auf die Top-Starterinnen aufgeholt, das bringt einen in eine ganz andere Ausgangsposition.“
