Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sensation im Bobsport

Beierl holt drei Jahre nach Schlaganfall Stockerl

Wintersport
13.12.2025 17:00
Katrin Beierl holte ersten Podestplatz im Monobob.
Katrin Beierl holte ersten Podestplatz im Monobob.(Bild: IBSF/Viesturs Lacis)

Sensation beim Bob-Weltcup im norwegischen Lillehammer. Nach einem Schlaganfall im Sommer 2022 gab es für Katrin Beierl wenig Hoffnung auf ein Comeback, jetzt holte die 32-jährige Wahl-Innsbruckerin als erste ÖBSV-Pilotin im Monobob ein Weltcup-Stockerl.

0 Kommentare

Einen Tag nach dem sensationellen Abfahrtssieg von US-Skistar Lindsey Vonn (erster Sieg mit Knie-Prothese) schrieb am Samstag auch Bob-Pilotin Katrin Beierl ein Sportmärchen. Drei Jahre nach einem im Urlaub erlittenen Schlaganfall sauste die 32-jährige Wahl-Innsbruckern erstmals wieder auf das Stockerl: „Als ich nach dem zweiten Lauf als Erste ins Ziel gekommen bin, war die Freude sehr groß – dann stehe ich da unten und werde einfach Zweite.“

Aufholjagd im Finale
Nach dem ersten Lauf lag Katrin Beierl noch auf Platz fünf, zauberte dann aber im Finale eine starke Fahrt in den norwegischen Olympia-Eiskanal. Am Ende war nur die Australierin Bree Walker um 44 Hundertstel schneller. „Der Lauf war nicht perfekt, aber mit wenig Lenken und viel Vertrauen in das Material war die Geschwindigkeit da“, erkkärte Beierl.

Zweiter Platz in Lillehammer für Katrin Beierl.
Zweiter Platz in Lillehammer für Katrin Beierl.(Bild: IBSF)

Meilenstein für Österreichs Bobsport
Die Polizei-Sportlerin sorgte in Lillehammer nebenbei auch für einen österreichischen Meilenstein. Katrin sauste als erste ÖBSV-Pilotin im seit 2020 ausgetragenen Monobob-Weltcup in die Top 3: „Das Ergebnis muss ich jetzt erst einmal sacken lassen.“

Lillehammer als Lieblingsbahn
Der Stockerlplatz ist alles andere als ein Zufallsprodukt. Erstens zählt Lillehammer zu Beierls Lieblingsbahnen: „Ich habe gewusst, dass in Norwegen viel möglich ist, auch wenn dieses Podest für mich völlig unerwartet kam.“  Zweitens hat sich die frühere Leichtathletin am Start noch einmal verbessert: „Ich habe in den letzten Wochen und Monaten fünf bis sechs Hundertstel auf die Top-Starterinnen aufgeholt, das bringt einen in eine ganz andere Ausgangsposition.“ 

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
158.408 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
154.557 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
146.819 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Wintersport
Prevc siegt erneut
Jungpapa Stefan Kraft bei Comeback auf Platz zwei
Olympia-Saison vorbei
Gisin auch mit Kreuzband- und Innenbandriss!
Sensation im Bobsport
Beierl holt drei Jahre nach Schlaganfall Stockerl
In St. Moritz
Duell mit Vonn: Shiffrin gibt ihr Speed-Comeback
Biathlon-Weltcup
ÖSV-Frauen-Staffel nur Achte ++ Herren enttäuschen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf