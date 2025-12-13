Beierl holt drei Jahre nach Schlaganfall Stockerl

Lillehammer als Lieblingsbahn

Der Stockerlplatz ist alles andere als ein Zufallsprodukt. Erstens zählt Lillehammer zu Beierls Lieblingsbahnen: „Ich habe gewusst, dass in Norwegen viel möglich ist, auch wenn dieses Podest für mich völlig unerwartet kam.“ Zweitens hat sich die frühere Leichtathletin am Start noch einmal verbessert: „Ich habe in den letzten Wochen und Monaten fünf bis sechs Hundertstel auf die Top-Starterinnen aufgeholt, das bringt einen in eine ganz andere Ausgangsposition.“