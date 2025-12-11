Pilnacek-Akte: Ruhen oder untersuchen lassen?

Zudem müsste in einer unlauteren Vertuschung eine ganze Kette von Beteiligten mitspielen, vom Streifenpolizisten in Rossatz bis zu ranghohen Beamten im Innenministerium. Schon die schiere Zahl notwendiger Mitwisser macht solch ein Szenario wenig glaubwürdig. Wird hier also der Ruf der Behörden zu Unrecht beschädigt, nur weil einige Akteure auf politische Skandale bauen, die es gar nicht gibt? Schadet diese Skandalisierung letzten Endes nur dem Vertrauen in unseren Rechtsstaat?