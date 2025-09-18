Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben

Syrer ist verurteilter Sexualstraftäter

Bei dem Mann handelt es sich laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) um einen 39-jährigen „schweren Sexualtäter“. Er wurde rechtskräftig zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Bereits vor rund einem Jahr wurde ihm der Status als Asylberechtigter aberkannt. Direkt im Anschluss an seine Haftentlassung war er in Gewahrsam genommen und die Abschiebung vorbereitet worden.