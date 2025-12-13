US-Schauspieler Peter Greene (60) ist tot

Der US-Schauspieler Peter Greene ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Er war in den 1990er-Jahren als Gangsterboss Dorian Tyrell im Film „The Mask“ bekannt geworden. In „Pulp Fiction“ spielte er den sadistischen Wachmann Zed.
Am Freitagnachmittag wurde Greene leblos in seiner Wohnung in New York gefunden, wie sein langjähriger Manager Gregg Edwards bestätigte. Der Schauspieler sei noch vor Ort für tot erklärt worden. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Edwards und der Polizei nicht. Die Todesursache soll nun die Gerichtsmedizin klären.
Bekannt ist, dass Greene mindestens einen Suizidversuch (1996) hinter sich hat und drogenabhängig war. „Er hat gegen seine Dämonen gekämpft und sie überwunden“, sagte sein Manager. Greene lief mit 15 Jahren von zu Hause weg, lebte auf den Straßen New Yorks und war zeitweise auch Drogendealer.
Er hatte ein riesengroßes Herz. Ich werde ihn vermissen.
Manager Gregg Edwards über Peter Greene
Spielte in 95 Filmen mit
Seine Schauspielkarriere begann in den 1990er-Jahren. Der US-Amerikaner hatte Anfang der 1990er-Jahre zunächst einige kleinere Rollen im Kino und Fernsehen. Bekannt wurde er für seine Darstellungen als brutaler Gangsterboss Drian Tyrell an der Seite von Jim Carrey und Cameron Diaz („The Mask“) und als sadistischer Wachmann Zed in „Pulp Fiction“. Er hatte insgesamt etwa 95 Auftritte in Filmen, unter anderem auch in „Wells‘ War of the Worlds“ („Krieg der Welten 3“ auf Deutsch) und „Dead and Deader“.
Im Jänner hätte Greene die Dreharbeiten zu dem Thriller „Mascots“ beginnen sollen. Der Regisseur des Films, Kerry Mondragón, soll nach der Nachricht über den Tod des Schauspielers in Tränen ausgebrochen sein. „Er hatte ein riesengroßes Herz. Ich werde ihn vermissen. Er war ein großartiger Freund“, sagte Manager Edwards.
