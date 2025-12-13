US-Schauspieler Peter Greene (60) ist tot

Spielte in 95 Filmen mit

Seine Schauspielkarriere begann in den 1990er-Jahren. Der US-Amerikaner hatte Anfang der 1990er-Jahre zunächst einige kleinere Rollen im Kino und Fernsehen. Bekannt wurde er für seine Darstellungen als brutaler Gangsterboss Drian Tyrell an der Seite von Jim Carrey und Cameron Diaz („The Mask“) und als sadistischer Wachmann Zed in „Pulp Fiction“. Er hatte insgesamt etwa 95 Auftritte in Filmen, unter anderem auch in „Wells‘ War of the Worlds“ („Krieg der Welten 3“ auf Deutsch) und „Dead and Deader“.