In St. Moritz

Duell mit Vonn: Shiffrin gibt ihr Speed-Comeback

Ski Alpin
13.12.2025 16:49
Lindsey Vonn und auch Mikaela Shiffrin werden im Super-G in St. Moritz an den Start gehen.
Lindsey Vonn und auch Mikaela Shiffrin werden im Super-G in St. Moritz an den Start gehen.(Bild: GEPA)

Mikaela Shiffrin gibt beim Super-G in St. Moritz ihr Speed-Comeback und trifft dabei erstmals seit 2019 wieder auf Lindsey Vonn.

0 Kommentare

Für die US-Amerikanerin ist es ein vorsichtiger Schritt zurück in die schnellen Disziplinen. Erstmals seit Dezember 2023 in Val d’Isère steht Shiffrin wieder bei einem Super-G am Start. Nach ihrem schweren Sturz im Riesenslalom von Killington Ende 2024 hatte die Weltcup-Rekordsiegerin lange komplett auf Speedrennen verzichtet. Auch im Riesenslalom kämpft die 30-Jährige nach ihrer Verletzungspause noch um Konstanz.

Shiffrin auf Meldeliste
Dass Shiffrin in St. Moritz tatsächlich antreten würde, hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Vor der zweiten Abfahrt war sie zur Streckenbesichtigung gesichtet worden, nun bestätigte die offizielle Meldeliste ihren Start für Sonntag (10.45 Uhr/im Sportkrone.at-Ticker).

Brisant: Es ist zugleich das erste direkte Duell mit Lindsey Vonn seit deren Weltcup-Rückkehr in der vergangenen Saison. Die Rollen sind dabei klar verteilt. Während Shiffrin im Super-G eher als Außenseiterin gilt, zählt Vonn nach ihren starken Auftritten in St. Moritz zu den Mitfavoritinnen. Die Olympiasiegerin von Vancouver 2010 hatte in den Abfahrten mit einem Sieg und einem zweiten Platz überzeugt.

„Im Super-G war ich im Training sogar noch besser als in der Abfahrt. Hoffentlich ist das ein Vorteil“, sagte Vonn bei Eurosport. Vor allem im technisch anspruchsvollen Teil der Strecke spielte die 41-Jährige zuletzt ihre Klasse aus – ein Bereich, der auch im Super-G entscheidend sein dürfte.

Loading
