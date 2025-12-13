Duell mit Vonn: Shiffrin gibt ihr Speed-Comeback

Brisant: Es ist zugleich das erste direkte Duell mit Lindsey Vonn seit deren Weltcup-Rückkehr in der vergangenen Saison. Die Rollen sind dabei klar verteilt. Während Shiffrin im Super-G eher als Außenseiterin gilt, zählt Vonn nach ihren starken Auftritten in St. Moritz zu den Mitfavoritinnen. Die Olympiasiegerin von Vancouver 2010 hatte in den Abfahrten mit einem Sieg und einem zweiten Platz überzeugt.