Gisin auch mit Kreuzband- und Innenbandriss!

Heimspiel für Alaba beim Finale der Icon League
Mega-Event in Wien
Die Schweizer Skirennläuferin Michelle Gisin hat sich beim Sturz im Abfahrtstraining von St. Moritz neben Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Handgelenk auch einen Kreuzbandriss und einen Riss des Innenbandes im linken Knie zugezogen.
Dies ergaben die Untersuchungen, denen sich die 32-Jährige unterzog, wie der Schweizer Verband Swiss-Ski mitteilte.
Die Olympia-Saison ist für die zweifache Medaillengewinnerin von Peking 2022 gelaufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.